MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje pred vianočnými útokmi: Ruský útok na Odesu poškodil prístav

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov očakáva masívne útoky Ruska na svoju krajinu. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:00 Ruský útok na Odese dnes večer poškodil prístav a civilnú loď, uviedol šéf oblastnej vojenskej správy Oleh Kiper. Ide o druhý útok na juhoukrajinské mesto za menej ako 24 hodín.
Zelenskyj očakáva cez Vianoce masívne ruské útoky, vyzval na opatrnosť
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov očakáva masívne útoky Ruska na svoju krajinu. Informuje o tom agentúra DPA. Rusi to majú v povahe, že by akurát na Vianoce spustili masívne útoky na Ukrajinu, povedal Zelenskyj diplomatom v hlavnom meste Kyjev.
Situácia je navyše podľa neho zložitá kvôli nedostatku systémov protivzdušnej obrany. Spoluobčanov tiež vyzval, aby počas sviatkov boli maximálne opatrní a neignorovali letecké poplachy, lebo „pre nepriateľa nie je nič sväté“.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov Ukrajina už oficiálne oslavuje Vianoce podľa západných zvyklostí, teda 25. decembra, keďže v reakcii na ruskú agresiu schválila v tejto súvislosti príslušný zákon, píše DPA. Mnohí ukrajinskí kresťania sa však naďalej držia pravoslávnych tradícií a oslavujú Vianoce 7. januára, rovnako ako v Rusku.
Ako ďalej uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve, očakáva, že sa jeho vyjednávací tím v utorok vráti na Ukrajinu po rokovaniach so špeciálnym vyslancom USA Steveom Witkoffom v Miami. Samotný Zelenskyj sa vyjadril, že chce počuť podrobnosti o rokovaniach v USA. Witkoff hovoril o konštruktívnych rokovaniach po samostatných rozhovoroch s ukrajinskou a ruskou stranou, dodáva DPA.
Ukrajina dostala od EÚ zariadenie pre celú elektráreň, uviedol Kyjev
Ukrajina prostredníctvom mechanizmu civilnej obrany Európskej únie získala z Litvy kompletný sadu zariadenia pre tepelnú elektráreň. Európskej komisii sa podarilo dokončiť jednu z doteraz najväčších logistických operácií, oznámilo dnes ukrajinské ministerstvo energetiky. Dodané zariadenie podľa neho umožnilo opraviť škody po ruských útokoch vo viacerých regiónoch.
"Zložitá operácia trvala 11 mesiacov a zahŕňala 149 zásielok zariadení s celkovou hmotnosťou 2399 ton. Medzi nimi bolo 40 nadrozmerných nákladov, vrátane extrémne ťažkých transformátorov a statorov, každý s hmotnosťou približne 172 ton," napísalo ministerstvo na sociálnej sieti. "Dodané zariadenie pomohlo uskutočniť havarijné opravy vo viacerých regiónoch, kde energetická infraštruktúra bola v dôsledku ruských útokov značne poškodená," dodalo.
"Sme nesmierne vďační našim partnerom z Litvy, Poľska a celého európskeho spoločenstva, ktorí nám pomohli získať toto kriticky potrebné vybavenie. Pomohlo to obnoviť kriticky dôležitú energetickú kapacitu a posilniť odolnosť ukrajinského energetického systému, ktorý je, žiaľ, naďalej terčom ruských útokov,“ povedal námestník ministra energetiky Roman Andarak.
Komisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová označila dodanie elektrárne za konkrétny prejav európskej solidarity a za ukážku plnenia únijného záväzku pomáhať Ukrajine a poskytnúť svetlo a teplo miliónu ľudí, ktorí čelia štvrtej zime počas vojny rozpútanej Ruskom.
Unijná podpora pre ukrajinskú energetiku pomohla uspokojiť potreby asi deviatich miliónov ľudí, a to aj dodaním 9500 generátorov a 7200 transformátorov. Európska komisia celkovo poskytla viac ako 1,2 miliardy eur na programy humanitárnej pomoci na Ukrajine a dodala vyše 160.000 ton pomoci, uviedla Európska komisia.