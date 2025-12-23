Fiki Sulík je odborník na všetko: Takto dourážal hercov... a pridal aj odvážnu výzvu

BRATISLAVA - Syn politika Richarda Sulíka je odborník na všetko! Fiki sa tentokrát pustil do slovenských hercov a ich práce a nebál sa pridať ani provokatívnu výzvu.
Mladý Sulík sa veľmi rád vyjadruje ku všetkým a ku všetkému a prekračuje hranice slušného správania. Dourážal už nejednu tvár nášho slovenského šoubiznisu, ale teraz zašiel ešte ďalej. Svoje ego si pohladkal útokom na slovenských hercov. „Herci nemajú ťažkú robotu, toto odkiaľ vzniklo, že herci majú ťažkú robotu a je to nejaké vážene...“ rozohnil sa Fiki. „Mňa tak otravuje, ako sú herci takí vážení na Slovensku. Hrať nie je ťažké, byť herec nie je ťažké. Byť herec je najľahšia robota," nechal sa počuť syn slovenského politika.
Ten si dokonca vypýtal úlohu, aby všetkým ukázal, že aj on na to má. „Dajte ma hrať akúkoľvek rolu, vezmite ma do hocijakého filmu a zahrám to tak, že sa môžu všetci po*ebať. Ja by som to mohol robiť kedykoľvek. Teraz si zmyslím hocijaký film, zahrám to najlepšie, ti garantujem. Castnite ma do hocijakého filmu, ja to zoberiem,“ zakončil svoju výzvu Fiki.
Lenže tentokrát narazila kosa na kameň a sledovatelia nastavili odborníkovi na všetko zrkadlo a dali ochutnať vlastnú medicínu. „Jak si pýta robotu... áno, ty to zahráš tak, jak tvoj tatko v politike. Kámo, ty kedy pochopíš, že si nula, s ktorou nikto nechce mať nič spoločné?“ ostro mu napísal jeden zo sledovateľov. A nebol ani zďaleka jediný. „Pretože aj teraz sa bavíš na hercoch. Každého by si len očierniť šiel, ale skúste sa, ujo zlatý, pozrieť do zrkadla,“ odkázala mu ďalšia z fanúšičiek. Nuž, milý Filip, nie vždy sa prehnané sebavedomie vypláca...
