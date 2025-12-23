Trump o Madurovi: Bolo by múdre, keby odstúpil, hrozí tvrdou hrou

PALM BEACH - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by bolo „múdre“, keby venezuelský prezident Nicolás Maduro odstúpil z funkcie. Dôrazne pritom varoval, že prípadná „tvrdá“ hra by mala pre venezuelského lídra vážne a trvalé následky, informuje o tom agentúra AFP.
Na otázku novinárov v jeho rezidencii v Mar-a-Lago na Floride, či sú hrozby Washingtonu pre Caracas zámerom ukončiť 12-ročné úradovanie Madura, Trump odpovedal: „Je to na ňom, čo chce urobiť. Myslím si, že by bolo múdre, keby to urobil.“ „Ak chce niečo urobiť – ak bude hrať tvrdo, bude to naposledy, čo bude môcť hrať tvrdo,“ dodal.
Maduro reaguje
Samotný Maduro na najnovšie výroky Trumpa na svoju adresu podľa AFP bezprostredne reagoval vyjadrením pre venezuelskú televíziu, že americký prezident by „bol na tom lepšie“, keby sa miesto vyhrážania sa Caracasu sústredil na svoje domáce záležitosti, predovšetkým ekonomické a sociálne, píše AFP.
Trump od začiatku septembra výrazne zvýšil tlak na vládu venezuelského prezidenta, ktorého obviňuje z podpory obchodu s drogami. USA v posledných týždňoch presunuli do Karibiku k pobrežiu Venezuely svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové plavidlá a bombardéry s dlhým doletom. Maduro tvrdí, že Trump ho chce pod zámienkou boja proti drogám zosadiť a získať kontrolu nad ropnými rezervami Venezuely. Najväčším odberateľom venezuelskej ropy je Čína.