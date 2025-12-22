Hrozia ďalšie útoky Ruska v Európe? Moskva používa PODOBNÚ rétoriku, ako pred vpádom na Ukrajinu!

MOSKVA - Ruskí propagandisti už nejaký čas hlásajú, že Moskva si praje opätovné vytvorenie zoskupenia na princípe Sovietskeho zväzu (ZSSR). Aj keď treba brať veľa takýchto vyjadrení s nadhľadom, hybridná vojna v Európe sa javí v duchu tejto myšlienky. Rusi viac ako 3 roky bojujú na Ukrajine a bez ohlásenia vnikajú do vzdušných priestorov okolitých európskych krajín. V súčasnej dobe dokonca používajú podobnú rétoriku ako pred vpádom na Ukrajinu. Hrozí podobný scenár ďalšej európskej krajine?
Rusko sa opäť snaží získať vplyv v krajinách, ktoré boli v minulosti súčasťou veľkého Sovietskeho zväzu. Boje na Ukrajine neprestávajú. Okrem toho visí vo vzduchu aj strach z napadnutie niektorého člena NATO. V takomto prípade by sa uplatnil článok 5 a svet by sa ocitol na prahu 3. svetovej vojny. Ruská armáda však svojimi krokmi skutočne ohrozuje Poľsko aj pobaltské krajiny. Okrem týchto skutočností sa Putin zameriava na ďalšiu krajinu východnej Európy.
Údajné utláčanie rusky hovoriacich obyvateľov
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vydalo dokument, v ktorom informuje o údajnom porušovaní práv ruských občanov žijúcich v iných krajinách. Podľa portálu Onet je obsah dokumentu znepokojujúci najmä pre Moldavsko či Rumunsko. V praxi dokument akoby dopredu ospravedlňuje možnú inváziu do Moldavska, pričom by šlo z pohľadu Moskvy o rovnaké problémy, aké hlásala pred vpádom na Ukrajinu – utláčanie ruskej menšiny v krajine.
Dokument má údajne až 434 strán a Kremeľ ho doručil na ruské veľvyslanectvá po celom svete. "Moldavsko sa čoraz viac prikláňa k podpore neonacistických ideológií a rasovej diskriminácie. Neochvejný proeurópsky kurz moldavských úradov na čele s (prezidentkou) Maiou Sanduovou ničí historické a kultúrne väzby s Ruskom," píše sa v správe.
Ďalej sa uvádza, že Západ využíva udalosti na Ukrajine a pokúša sa vtiahnuť Moldavsko do "koalície zarytých rusofóbov". Keď moldavská vláda odsúdila kroky Ruska na Ukrajine a vyzvala spoločne s ostatnými európskymi krajinami na zastavenie bojov, podľa Moskvy sa tak zaviazala k európskej integrácií. "V skutočnosti však nastoľuje totalitný režim," uvádzajú Rusi.
Rovnaký postoj, ako pred vojnou na Ukrajine
Moskva používala podobnú rétoriku aj začiatkom roku 2022. Už vtedy hovorila, že na Ukrajine plánuje spustiť "špeciálnu vojenskú operáciu". Tú napokon zahájila dňa 24. februára. Cieľom bolo podľa vtedajších vyhlásení "denacifikovať" ukrajinskú vládu, pretože v krajine boli porušované práva rusky hovoriacich obyvateľov.
Podobný názor, že ruský šéf diplomacie používa pri Moldavsku rovnaký jazyk, ako pri Ukrajine, zastávajú aj analytici z Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dňa 3. decembra vyhlásil, že úrady v pobaltských štátoch a Moldavsku prijímajú "rasistické" zákony a "diskriminujú" ruské obyvateľstvo.
Lavrovovo vyhlásenie odráža najmä naratívy, ktoré Kremeľ používal na ospravedlnenie svojich invázií na Ukrajinu. Rusko vstúpilo do "fázy nula", ktorej cieľom je vytvoriť podmienky na prípravu možného konfliktu s NATO.