Módne (s)hity: Pallovej sestra ako morská panna, tanečnica z Let's Dance ako víla a... TOTO je najlepší stajling večera!

Alena Pallová, prominentná dermatologička

Príjemná púdrová farba, ktorá jej pristane. Mejkap, účes aj kabelka sú zladené v éterickom duchu.

Zdroj: Jan Zemiar

Barbora Franeková, Miss Slovensko 2009

Šaty sú rozhodne zaujímavé. Nie som si istá, či paže a ruky by mali byť odhalené. Rafinovaný rukáv je lepšia voľba. Veľmi dobrý mejkap a účes.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Navara Cibulková s manželom Michalom Navarom, tenistka

Veľmi šik šaty. Úzka silueta jej pristane. Farba je úžasná a materiál výnimočný, netradičný na spoločenskú róbu. Ale vyzerá pompézne. Jednoduchý strih, viac ani netreba. Pekne predlžuje postavu. Neviem, či je vhodná viditeľnosť bradaviek. Trochu sa mi bije zlaté zdobenie na kabelke s prsteňom a náušnicami. Náramky by som ubrala. Netreba ich. Účes a mejkap skvele zladené.

Džentlmen v smokingu bude vždy trefa do čierneho. Jediné, čo by som vymenila, je košeľa. K motýliku by mali byť gombíky zakryté. Ozdobné môže byť vidieť.

Zdroj: Jan Zemiar

Denisa Mendrejová, Miss Universe 2009

Odvážne šaty. Odhalené brucho si môže dovoliť. Či už tej transparentnosti nie je príliš, to je už otázka osobného vkusu. Skvelý mejkap a účes.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Ducová, moderátorka

Veľmi vkusné, elegantné s nádychom sofistikovanosti. Biely nohavicový kostým v duchu fraku vyzerá úžasne. Skvele zladené od hlavy po päty. Najlepší stajling večera!

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Rošková, tanečnica

Víla. Nie je čo komentovať. Výnimočné, elegantné a vkusné. Výborne!

Zdroj: Jan Zemiar

Erika Bugárová, moderátorka

Dala to doslova na princeznú. Príjemná jemná farebnosť. Mejkap a účes ladia s celkovým vizuálom. Či sa šaty páčia, je o osobnom pohľade.

Zdroj: Jan Zemiar

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion Tv

Veľmi pekný odtieň červenej farby. Veľmi chválim výber doplnkov v telovej farbe. Myslím, že náramky sedia ako uliate. Mejkap a účes to celé dolaďujú. Výborné!

Zdroj: Jan Zemiar

Jasmina Alagič, moderátorka

Červená jej pristane, dáva jej vášeň. Strih šiat ladí s postavou. Oceňujem striedmosť doplnkov. Mejkap a účes sú zladené s celkovým stajlingom. Ostané je vec osobného vkusu.

Zdroj: Jan Zemiar

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Čierna jej dáva dramatickosť. Pôsobí ako socha. Veľmi šik a elegantné. Trochu by som dala pozor na detaily. Kabelka, zdá sa, má zlaté zapínanie a prsteň je v striebornej farbe.

Zdroj: Jan Zemiar

Katarína Mihalová Manová, Miss Intercontinental 2006

Šaty ladiace s postavou. Morská panna s romantickou náladou. Nežná farebnosť pleti pristane. Postave šaty lichotia. Ostané je vec osobného názoru.

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Kormúthová, moderátorka

Sofistikované, nadčasové, štýlové. Čierna s nápadom. Chválim, že rozparok je síce hlboký ale dekolt vkusne zahalený. To je sexi. A rafinované. Príjemné zladenie mejkapu a účesu. Šik!

Zdroj: Jan Zemiar

Marek Fašiang s priateľkou Terezou Bizíkovou, herec

Pánovi sa nedá vytknúť nič. Pravý džentlmen. Dámu musím pochváliť tiež. Kabelka dáva tomu romantický akcent. Opäť chválim. Ak je rozparok na šatách, nemal by byť výstrih po pupok. Jedine potom to bude sexi a žensky šmrncovné.

Zdroj: Jan Zemiar

Mary Bartalos s manželom Adriánom, herečka

Nie som si istá, či tá farba je pre ňu ideálna. Tiež satén môže byť celkom zradný. Pôsobí trochu upäto. Napríklad v zelenom by to mohlo mať úplne iné grády. Manžel zvolil dobre. Smokingom sa nič nepokazí. Košeľa by ale mala vytŕčať o kúsok menej. Ale inak výborne!

Zdroj: Jan Zemiar

Mária Zelinová, moderátorka

Dáma, ktorá môže veľa. Odhalený chrbát je často viac sexi ako dekolt po pupok. Pre niekoho príliš, u nej možno akurát.

Zdroj: Jan Zemiar

Martina Schindlerová, speváčka

Tmavomodrá farba je kráľovská farba. Pristane jej k očiam a výborne ladí s farbou jej vlasov. Šaty univerzálne dobrého strihu. Estetický stajling.

Zdroj: Jan Zemiar

Fero Mikloško, módny návrhár

U neho sa extravagancia priam očakáva. Je to slovenský Lagerfeld. Čierna s flitrami pôsobí unikátne. A topánky sú dokonalé. Skvele zladené s osobnosťou a tiež príležitosťou. Každý sme jedinečný originál. Preto by sme sa mali aj originálne a výpovedne obliecť. Fero to vie.

Zdroj: Jan Zemiar

Romana Škamlová, bývalá misska a podnikateľka

Látka parádna. Neviem ale, či už nie je veľa aj hlboký výstrih a tiež rozparok. Nádherné lodičky. Mejkap a účes zladené. Ostatné - nech sa každý rozhodne sám.

Zdroj: Jan Zemiar

Soňa Skoncová, moderátorka

Zaujímavé šaty. Krásna púdrová ružová. Farebne jej pristanú. Strih majú tiež lichotivý. Bez toho tylu by mohli mať sofistikovanejší punc. Mejkap a účes sú výstižné. Soňa príliš veľa nepotrebuje.

Zdroj: Jan Zemiar

Eva Verešová, Miss Slovensko 2002

Romantická diva tak trochu vo viktoriánskom duchu. Farebne jej to veľmi pristane. Myslím, že celkovo ju to elegantne vystihuje. Výborne!

Zdroj: Jan Zemiar

Veronika Strapková, speváčka

Zelená je to pravé orechové. Táto jej mimoriadne sekne. Aj strih šiat. Ja by som šla skôr do telových lodičiek. Tie by ladili s farbou nôh. Bolo by to kompaktnejšie. Kabelka veľmi fajn! Príjemné.