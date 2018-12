Jojkárska kráska poslala všetkých do kolien: Žiadne bábiky... TOTO bol najkrajší darček!

„Vianoce sú pre mňa obrovský relax a chvíle, ktoré strávim v kruhu svojej rodiny, keďže sa poriadne po celý rok nevidíme. Nesmierne sa teším na toto obdobie,“ podelila sa o svoje plány. Hoci má rada všetky Vianoce, najradšej spomína na tie, keď bola ešte dieťa. „Spomínam si na darčeky, ktoré mi urobili najväčšiu radosť. Bola to stavebnica lego, ktorú som dostala asi ako päťročná a hrávala som sa s ňou roky, ešte aj v období, keď sa narodila moja sestra, ktorá je odo mňa o 10 rokov mladšia. Tým druhým darčekom bol horský bicykel. Spomínam si živo, ako mi ho rodičia schovávali v pivnici,” rozrozprávala sa sympatická moderátorka.

Čo sa darčekov týka, snaží sa ich kupovať postupne. „Naučila som si naozaj dobre premyslieť, čo by si každý člen rodiny prial. Keď už viete čo, vždy je to lepšia voľba, ako sa túlať preplnenými obchodmi a kúpiť zbytočnosti. V poslednej dobe nakupujem online. Je to bez starostí a naozaj v kľude,” priznala Skoncová.

Podobne ako vo väčšine slovenských domácností, ani v rodine Sone Skoncovej na Štedrý deň nesmú chýbať na stole oblátky či kapustnica. „Začíname oblátkami, pupačkami s makom, prerezaním jablka či hádzaním orechov do rohov. Samozrejme, nesmú chýbať ani šupiny z kapra pod obrusom, kapustnica a ryba so šalátom. Najnovšie už robievame jeho diétnejšiu a najmä zdravšiu verziu, keď namiesto zemiakov a majonézy dávame zeler a jogurt. Je to výborné a veľmi chutné,” prezradila ďalej v rozhovore.