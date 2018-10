Nikodým odhalil svoje súkromie: V spoločnosti s mladučkou kráskou!

BRATISLAVA - Wau, to je ale kočka! Odkedy sa Martin Nikodým (47) rozišiel s poslednou partnerkou Martinou, ktorá mu pred tromi rokmi na svet priviedla synčeka Martinka, po jeho boku sa žiadna iná žena oficiálne neobjavila. Tentokrát si však do spoločnosti nečakane vyšiel s mladou kráskou!

Môže byť pyšný! Na premiéru filmu Prvý človek si priviedol dcéru Emmu Leu, z ktorej pomaly ale isto rastie nádherná mladá žena. Zdá sa, že u Nikodýmovcov sa pospájali skutočne dobré gény. Len nedávno sa totiž Martinov syn dostal do finále prestížnej súťaže Elite Model Look 2018 a najnovšie ukázal, že vzhľadom hodným objektívov fotoaparátov sa u nich nepýši len 17-ročný Adam.

Martin Nikodým sa na premiéru filmu Prvý človek vybral v spoločnosti dcéry Emmy. Zdroj: Jan Zemiar

Na slušnú kariéru v tejto oblasti by mohla mať našliapnuté aj Emma. Tá je už na prvý pohľad hotový modelkovský typ – štíhla postava a krásna súmerná tvárička. Za všetko hovoria aj fotky, ktoré pred pár mesiacmi zverejnila na sociálnej sieti, až by si človek pomyslel, že išlo o profi fotenie. Koniec-koncov, presvedčte sa sami!

Emma vyzerá ako hotová modelka.

Adam Nikodým sa nedávno dostal do finále prestížnej súťaže Elite Model Look. Zdroj: Schwarzkopf Elite Model Look 2018, Petr Jandera