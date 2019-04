Mladučká dcéra (14) známeho moderátora: Na móle ukázala anjelskú tvár aj odhalila dekolt!

Emma Lea má síce len štrnásť rokov, no už teraz má slušne rozbehnutú kariéru modelky. A niet sa čo čudovať. Po rodičoch zdedila len to najlepšie - anjelskú tvár, veľké oči a plné pery ju skutočne predurčujú žiariť vo svetlách reflektorov. Mladej krásky sa ujala jedna z popredných modelingových agentúr a aj vďaka tomu Emma Lea nechýbala ani na móle Bratislavských módnych dní.

Počas večera predviedla aj model, ktorý bol trošku provokatívny. Jeho súčasťou bola totiž blúzka s rozhaleným výstrihom, ktorý držala pokope iba sťahujúca šnúrka. A tenký materiál toho tiež veľa neskryl. V modelingu je však bežnou praxou, že dievčatá väčšinou podprsenku na móle nenosia a moderátorova dcéra si na podobné situácie jednoducho musí zvyknúť.

No nie iba Emma, ale aj Nikodýmov starší syn Adam (17) žne vo svete modelingu úspechy. Minulý rok sa dostal až do finále prestížnej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look. Moderátor teda môže byť na oboch patrične hrdý.