Vondráčková v šoku, Mary vypadol text a... Pyco prvýkrát na kolenách!

Ako prvá sa na pódiu zjavila Mary Bartaloš, ktorá sa premenila na fenomenálneho rapera Eminema. Hoci herečka zvyčajne podáva výkony na 100%, tentokrát sa jej podarilo dokázať, že aj majster tesár sa občas sekne. Vypadol jej totiž text. „Ja som nevedela, čo tu dnes spievam. Predtým som to zaspievala, ale mne dnes fakt vypadlo všetko, čo mohlo,“ hnevala sa herečka.

Ťažkú hlavu si však robiť rozhodne nemusí. Raperove texty sú tak náročné a v takom rýchlom tempe, že i porota Mary ospravedlňovala a výpadok textu jej nemal nikto za zlý. Práve naopak. Obdivovali herečkinu skvelú improvizáciu v angličtine a Kuly dokonca podotkol, že si chybičky ani nevšimol.

Mary Bartaloš potrápil text. Zdroj: TV MARKÍZA

Skvostný výkon už klasicky podala Ivana Regešová, ktorá dostala na nohy celú porotu vrátane Heleny Vondráčkovej. Jej Ilonu Csákovú a skladbu Teď královnou jsem já označili sa perfektné číslo a Andrej Bičan dokonca dodal, že by speváčku znásilnil.

Hold brunetke vzdal aj Pyco, ktorý si pred ňu hneď po tom, čo dospievala, kľakol na kolená. „Bravúrne zaspievaná náročná pieseň. Mňa fascinovalo, že to nebolo len odspievané, ale bol v tom náboj, bolo to... úžasné,“ nenachádzala slov Helena a hlasným opakovaným „Bravó," ocenila talentovanú Ivanu aj Zuzana Fialová.

Ivanina Kleopatra zdvihla porotu na nohy a speváčka si vyslúžila neutíchajúcu stanging ovation. Zdroj: TV MARKÍZA

Moderátor Pyco si pred Ivanu dokonca kľakol. Zdroj: TV MARKÍZA

Vrcholom večera bol Martin Nikodým, ktorý sa v spolupráci s operným spevákom Mirom Dvorským premenil na dvojicu James Brown & Luciano Pavarotti. Ich spoločné číslo dostalo do vytrženia najmä hosťujúcu Vondráčkovú. „Toto... No ty si mi vyrazil dych normálne. Úžasné,” nechápala speváčka, ktorá priznala, že hoci Martina pozná dlho, absolútne netušila, že nie je len fantastický moderátor, ale aj spevák.

Martin Nikodým zvíťazil vďaka premene na Jamesa Browna. Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

No a Nikodým sa napokon stal aj víťazom piateho kola. „Žijeme v dobe, že sa strašne ponáhľame za niečím moderným a myslím si, že sme dospeli do bodu, kedy by sme sa mali obzrieť naspäť a trošku sa vrátiť k prírode. Občianske združenie Zóny bez pesticídov vedie mladých ľudí, dospelých ľudí, ale aj deti k tomu, aby sme žili zdravšie, aby sa používalo menej pesticídov. My včelári vám zato veľmi pekne ďakujeme,“ povedal na záver po tom, čo si prevzal poukážku v hodnote 1000€.

A takto to bude vyzerať v šiestom kole:

Jasmina Alagič - MC Erik a Barbara, nabudúce Alicia Keys

Zdroj: TV MARKÍZA

Darius Koči - Shirley Bassey, nabudúce Michael Jackson

Zdroj: TV MARKÍZA

Martin Nikodým - James Brown & Luciano Pavarotti, nabudúce Amanda Lear

Zdroj: TV MARKÍZA

Ivana Regešová - Ilona Csáková, nabudúce Katy Perry

Zdroj: TV MARKÍZA

Juraj Loj - Justin Timberlake, nabudúce Alla Pugacheva

Zdroj: TV MARKÍZA

Zuzana Haasová - Cyndi Lauper, nabudúce Pitbull

Zdroj: TV MARKÍZA

Mary Bartaloš - Eminem, nabudúce Michaela Pašteková

Zdroj: TV MARKÍZA

Miro Šmajda - Bloodhound Gang, nabudúce Metallica

Zdroj: TV MARKÍZA