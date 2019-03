Nikodým nemá šťastie: Rozchod hneď po narodení syna... TAKTO mu expriateľka nakladá!

Martin Nikodým sa narodil 9. marca 1971. Študoval na pražskej DAMU aj bratislavskej VŠMU. Ako bábkoherec pôsobil vo viacerých divadlách, neskôr ho zlákala profesia moderátora.

Najprv pôsobil vo Fun Rádiu, potom prerazil aj na televíznych obrazovkách. Roky pôsobil v Markíze, kde bol súčasťou poobedňajších programov ako Vitajte alebo Vitajte doma. Na moderátorskú špičku ho vystrelila relácia Milionár, neskôr robil aj na Pevnosti Boyard. V posledných rokoch je skôr tvárou verejnoprávnej televízie, v RTVS moderuje reláciu Milujem Slovensko.

Zdroj: TV MARKÍZA

Úspešný moderátor však akosi nemá šťastie v láske. Kedysi dávno sa mu rozpadol sedemročný vzťah, po rozchode však dlho nesmútil. Stretol Michaelu, ktorú si zakrátko aj vzal za ženu. Narodili sa im dve deti – dcéra Emma a syn Adam. Rodinná idylka sa však rozpadla a Nikodým sa rozviedol.

Svoje súkromie si Martin vždy strážil, ale občas sa objavili správy o jeho priateľkách. Žiadna však nebola tá osudová. Nádejne to vyzeralo, keď vo fitnescentre stretol blondínku Martinu. Zamiloval sa, ale svoju lásku chránil pred publicitou. Keď sme dvojicu prichytili v lete 2013, moderátor nám prezradil, že sú spolu už rok.

Po niekoľkých mesiacoch sa objavili spolu v spoločnosti a Nikodým nešetril slovami o veľkej láske. Rok a pol na to privítala dvojica na svete svojho spoločného syna Martinka. No kým verejnosť v máji 2015 gratulovala páriku k prírastku, o dva mesiace vyšlo najavo, že ich vzťah stroskotal.

A Martin s Martinou sa zrazu na ničom nevedeli zhodnúť. Blondínka dokonca na svojom profile na sociálnej sieti zverejňovala statusy, podľa ktorých moderátor nie je dobrým otcom. Ten sa však snažil situáciu urovnať a v roku 2017 obaja prehlásili, že dospeli k dohode.

Na ako dlho medzi nimi zavládol pokoj, nie je presne známe, ale Martina sa neskôr vrátila k starému spôsobu vyjadrovania sa na Nikodýmovu adresu. Momentálne je zadaná s niekým iným, no napriek tomu si ešte občas do moderátora kopne. Naposledy tak pri verejnom statuse urobila vo februári. „Niektorá by po tejto skúsenosti už chlapa nechcela ani vidieť,” vyjadrila sa na margo vzťahu s tvárou RTVS.

Dokonca do sporu nepriamo zatiahla aj Nikodýmovu mamu, keď poukázala na to, že pani Dagmar zdieľala jej fotografiu z nejakej spoločenskej akcie. „Asi si uvedomila, kto sa jej viac stará o vnuka a takto to ocenila,” komentovala Martina a v podstate zas poukázala na to, že sa podľa nej známy moderátor o syna dostatočne nezaujíma.

Samotný Nikodým tiež občas hovorí o vzťahoch v tom štýle, že žiadna žena nestojí za veľké trápenie a svet sa nikomu po rozchode nezrúti.