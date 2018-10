Obrovský zvrat na Farme: Jojkárska sexica a... TOTO že je Haklovej syn?

Skoro ráno farmárov zobudila Evelyn, aby im spolu s Martinom Bagárom oznámili nečakanú správu. „Situáciu na farme je treba riešiť, stále sa vám nepodarilo získať plný počet mincí. Preto som prišiel s riešením - mám pre vás posily,“ povedal hospodár a odhalil štyroch nových súťažiacich. Ich príchod však ani zďaleka nepotešil všetkých.

„Hovoril som si, že a sakra. Bolo nás 19, zostalo nás 11, hovorím si, že to už je také dobré číslo, prešli sme si polovičkou a teraz zase 15. Hovorím si, do ri*i, to nie je moc dobré,“ vyjadril sa Michal Gajdošech na margo nových farmárov, medzi ktorými sa vyskytli aj dve známe tváre. Jednou z nich je Dajana, sexica z jojkárskeho Take me out a tým druhým syn samotnej Moniky Haklovej!

Do zabehnutého kolektívu prichádzajú štyria noví súťažiaci. Zdroj: TV MARKÍZA

Filip Hakl je synom Moniky Haklovej, ktorá súťažila vo Farme 2. Zdroj: TV MARKÍZA

Filip sa zjavne rozhodol kráčať v maminých šľapajach, no nie úplne doslova. Zatiaľ to totiž vyzerá tak, že je nekonfliktný a je aj sympatický ostatným farmárom, čo sa o jeho mame povedať nedalo. Tá často čelila rôznym urážkam, vyvolávala hádky a dá sa povedať, že patrila medzi historicky najnenávidenejšie postavičky v rámci celej šou.

Moniku Haklovú svojho času jej kolegovia z Farmy v obľube nemali...

Noví farmári prehrali súboj so starými, a tak sa z nich hneď v úvode stali sluhovia. Zdroj: TV MARKÍZA

Okrem nich do partie pribudli aj manikérka Daniela a promotérka Lívia. A keďže noví farmári prehrali súboj so starými, hneď na úvod sa z nej stala slúžka. Tento titul sa rovno ušiel aj Haklovi, keďže medzi nováčikmi je jediným chlapom. No a to, ako sa na farme ujmú a či sa ich starí osadníci nebudú pokúšať vystrnadiť, uvidíme už čoskoro.

FILIP, 20 rokov, tréner thaiského boxu

Zdroj: TV MARKÍZA

DAJANA, 26 rokov, fotomodelka

Zdroj: TV MARKÍZA

LÍVIA, 21 rokov, promotérka

Zdroj: TV MARKÍZA

DANIELA, 23 rokov, manikérka

Zdroj: TV MARKÍZA