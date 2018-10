Prasklo ďalšie tajomstvo Farmy: Neuveríte, koho je toto dcéra!

Ak sa vám meno Daniely Urbanovej zdalo povedomé, vaše tušenie bolo správne. Vo Farme osem sa totiž objavila súťažiaca s totožným menom a ako sme zistili, nejde o žiadnu náhodu. Dada je totiž dcérou Daniely Urbanovej staršej. Rovnako ako Filip teda vedela, do čoho ide, hoci jej mama v súťaži vydržala iba dva týždne.

Daniela Urbanová, mama banditky Dady, súťažila na Farme pred rokom. Zdroj: TV MARKÍZA

Daniela Urbanová sa zatiaľ na Farme drží. Filip Hakl to šťastie nemal. Zdroj: TV MARKÍZA

Snáď sa o niečo viac pošťastí práve jej mladšej verzii. Vo včerajšom dueli vypadol ako prvý práve spomínaný Hakl, a tak je viac než jasné, že Daniela sa udrží minimálne tak dlho, ako jej mama. Tá síce počas svojho pôsobenia na statku veľa vody nenamútila, no na druhej strane si aspoň nespravila žiadnu hanbu. Snáď sa teda v podobnom duchu bude niesť aj účinkovanie jej dcéry.

Banditi to totiž medzi starými farmármi práve ľahké nemajú. V žalúdku ležia aj Michaele, ktorej vadia práve Filip a Dada. To, že na Farme boli aj ich rodičia, sa jej veľmi nepozdáva. „Nechápem prečo sú tu deti farmárov. To mali urobiť detskú farmu pre nich,“ hnevala sa pred svojou kamarátkou Táňou. Nuž, ešte aby nebola prekvapená, ako to celé dopadne...