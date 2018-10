Obrovský šok pre Haklovú: Jej syn (20) chodí s exfarmárkou... Má aj dieťa!

Prešla len chvíľa odvtedy, čo sa mladý Filip Hakl objavil na aktuálnej markizáckej farme a spolu s ďalšími tromi banditkami zamiešal karty. Farmári si tak musia zvyknúť na nových členov osadenstva. A nie sú jediní, čo si musia zvykať. So šokujúcou správou o svojom synovi sa musí vysporiadať aj exfarmárka Monika Haklová. Informáciu, ktorú sa dozvedela, by skôr čakala priamo od svojho syna než od jeho novej frajerky.

Filip Hakl sa objavil na Farme X s tromi dievčatami v úlohe banditov. Zdroj: TV MARKÍZA

A nie je ňou nik iný ako exfarmárka, ktorá z projektu Markízy zdupkala domov za svojím synom, Lenka Horníková. Práve mladá mamička z Trnavy padla do oka Haklovej synovi. Len keby jej to Filip oznámil sám a nemusela sa to dozvedieť z Lenkinho príbehu na sociálnej sieti. „Infarkt ma skoro trafil, to čo má byť? Toto som našla na instagrame! Bývala farmárka Lenka Horníková toto zdieľala – halooo, to je vtip??? Filip Hakl, to vážne????“ vyjadrila svoje prekvapenie mama banditu.

Haklovú takmer porazilo. Zdroj: Facebook M.H.

Podľa slov Horníkovej tvoria s Filipom pár už nejaký ten čas. „Ahojte, málokto vie, keďže sme sa to snažili čo najviac utajiť kvôli pripravovanej reality show atď... A bolo toho na nás veľa, že sme s Filip Hakl spolu. Veľmi mu držím palce na Farme a už sa teším, až sa vráti. Cítim to tak, že sa chcem s vami o túto šťastnú správu podeliť,“ napísala exfarmárka na svoj Instagram čím nešokovala len frajerovu mamu, ale určite aj svoje okolie a sledovateľov.

Haklovú skoro trafil šľak, keď sa dozvedela o synovej frajerke! Zdroj: Facebook M.H.