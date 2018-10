Farmársky panic po sexe so staršou: Už ide po ďalšej... A je oveľa mladšia!

ZÁHORIE - Nie je to tak dávno, čo panic Dominik Porubský prežil na markizáckej Farme svoj prvý sex. A to rovno s o 13 rokov staršou Michaelou. Lenže do rybárskej osady prišli tri nové súťažiace - mladé baby. Nuž a mladíkovi sa opäť zapaľujú lýtka!

Prvý SEX na Farme: Mysleli si, že na to nikto nepríde, ale... Zabudli si vypnúť mikrofóny!

Dominik Porubský sa na Farme stal mužom v náručí Michaely Štefánikovej. Dvojica však evidentne iba podľahla svojim pudom, pretože žiadna veľká love story sa pred kamerami neodohráva. Práve naopak. Mladík už poškuľuje po inej – a tá je od Michaely o 12 rokov mladšia!

Do osady totiž pribudli tri nové dievčatá a Dominik sa snaží čo najviac času tráviť s Líviou. Bol pri nej aj počas dojenia... „Prišiel aj Mišo a pozeral sa na ňu, ako jej to ide. Moc som z toho nadšený nebol, lebo Lívia je pekné dievča. Keď som ju prvý raz zbadal, hneď som vedel, že... Uvidíme, čo bude, že možno... Neviem, nechám to radšej tak,” rozhovoril sa celý červený pred kamerami.

Zdroj: TV MARKÍZA

To, že Dominika priťahuje Lívia, si všimol aj Milan Vysokai. „Lívia sa ti páči? Mám ju podržať?” pýtal sa pri preberaní taktiky pre nadchádzajúci duel. „Ona sa ti páči, že? Veď mohol si jej ísť namiesto mňa umyť chrbát. Neboj sa, Domčo, ty sa osmelíš,” povzbudzoval mladšieho kolegu.

Túto tému spomenul následne aj vtedy, keď bol pred kamerami úplne sám. „Máme nové mäso, keď to tak môžem povedať. Baby, sorry, ale naozaj máme pekné baby nové. Samozrejme, ja si musím nechať zájsť chuť, ale Dominik je slobodný chalanisko. Vnímam to tak, že sa mu páčia a snaží sa,” povedal. Lívia zatiaľ záujem neprejavuje, ale čo nie je, môže byť... Nechajme sa prekvapiť.

Neskôr už dievčatá polieval krhlou namiesto Milana práve Dominik. Zdroj: TV MARKÍZA