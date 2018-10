Priznanie Dary Rolins v deň výročia s Rytmusom: Patrika mám stále rada!

BRATISLAVA – V marci obaja oznámili oficiálne rozchod, no ich vzťah sa skončil už v januári. Ak by ostali spolu, Dara Rolins (45) a Patrik Rytmus Vrbovský (41) by oslavovali ôsme výročie. A práve dnes speváčka vyznala svoje pocity a priznala, že má rapera ešte stále rada.

Odkedy sa rozišli a Patrik sa vrhol do nového vzťahu s moderátorkou Jasminou Alagič, objavilo sa niekoľko odkazov, ktoré si dvojica priamo či nepriamo adresovala. Poslednou ranou malo byť pre Daru to, keď Rytmus zmazal pieseň 8. október, ktorú napísal priamo pre ňu v čase zaľúbenia.

Hoci sa raper jasne vyjadril, prečo sa tak rozhodol, predsa len to speváčku zamrzelo. Ako však Vrbovský tvrdí, Rolins si naďalej váži. „Nechajte to na mňa, kde si tie spomienky uchovám. Daru si naďalej vážim, ale kapitola s ňou je definitívne uzavretá. Od JANUÁRA pre nás oboch,“ napísal na sociálnej sieti.

Takýto zamilovaný boli kedysi. V čase, keď sa k sebe hodili. ​

Ak by sa ich vzťah nebol unavil, ako to sami nazvali, dnes by oslavovali ôsme výročie. Pre Daru je tento deň stále výnimočný a navždy vraj takým aj ostane. Vo svojom príspevku sa otvorila ľuďom a vyznala z toho, čo v tento deň skutočne cíti a prežíva.

„Nech sú dnes karty rozdané akokoľvek, viem, že tomu dátumu a pesničke venujem vždy zvýšenú pozornosť. Na ten pocit, keď som si ju prvýkrát pustila, nechcem zabudnúť. Aj vďaka týmto emóciám viem, čo znamená milovať. To, že okrem mojich fotiek vymazal Patrik zo svojho youtubového kanálu aj túto pesničku, je vlastne ďalším dôkazom, ako veľmi sú ľudia odlišní už v tých základných životných princípoch,“ píše úprimne blondínka.

Dara, Rytmus a Lola, keď tvorili šťastný pár. Zdroj: Instagram D.R.

Sama tvrdí, že keby niekedy popierala minulosť alebo emócie, tak by v podstate poprela samú seba a tiež všetko, čo kedy povedala. Mohol by ju totiž pohltiť strach, že ak opäť niekomu vyzná lásku či dá sľub, nemali by tieto slová váhu. Slovenka nič neľutuje a usmieva sa dnes rovnako ako pred rokmi.

„8. október nejde vymazať ZO MŇA. Nepíšem to preto, aby sa tu teraz v komentoch komukoľvek nakladalo. Patrika mám odhliadnuc od všetkého stále rada. Bola som to ja, kto s ním žil, takže som tým pádom jediná, kto si môže eventuálne sťažovať,“ priznáva svoje city k raperovi.

Svojimi slovami vysvetľuje aj tradičné klišé, ktoré po rozchode ľudia často počúvajú. Aj tak ste sa k sebe nehodili. „Hodili. A vo svojej dobe. Lebo každý vzťah má svoju dobu. To všetko malo svoje kúzlo. A dôkazom toho je aj pesnička 8. október,“ dodáva na záver so srdiečkom na konci.