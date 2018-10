Ponížená Dara Rolins po tvrdých slovách od Rytmusa: Už chystá POMSTU!

PRAHA – Odkedy slovenskí hudobníci Dara Rolins (45) a Patrik Rytmus Vrbovský (41) ukončili svoj sedemročný vzťah, pretieklo riekami veľa vody. To, čo vyzeralo spočiatku ako kamarátsky rozchod, sa však časom vystupňovalo doslova do vojny medzi bývalými partnermi. Naposledy raper speváčku ponížil drsnými slovami. Toto bude jej pomsta!

Len nedávno vymazal Rytmus z Youtube kanálu pieseň, ktorú venoval Dare na ich prvé výročie. Blondínku to prirodzene zamrzelo. A práve v deň, kedy by boli oslávili v poradí ôsmy rok ich lásky, napísala vyznanie zo svojich pocitov. „Usmievala som sa vtedy, usmievam sa aj teraz, pretože 8. október nejde vymazať zo mňa. Patrika mám odhliadnuc od všetkého stále rada,“ napísala na Instagram.

Pod túto fotku Dara napísala vyznanie na výročie. Zdroj: Instagram D.R.

Na odpoveď nebolo treba dlho čakať a prišla ako poriadna smršť. Patrik sa do svojej ex pustil naozaj sprudka a jeho slová by sa dotkli a ponížili nejednu ženu. „Dara, na čo je toto dobré? Moc ťa prosím, nechaj nás už žiť s Jasminou našu lásku. Čo si máme púšťať každý rok 8. október a pozerať si naše spoločné fotky? Neverím, že by si toto robila, kebyže máš nového frajera. Je to choré,“ vyjadril sa Rytmus.

Rytmus na seba s reakciou nenechal dlho čakať. Zdroj: Instagram

Zdá sa však, že pomyselná vojna nekončí a speváčka do nej zatiahla ďalšieho človeka. Dala sa dokopy so známym Slovákom, ktorého meno zatiaľ nechce prezradiť a chystá pomstu. Má s ním spolupracovať na novej piesni, ktorá by mala odzrkadľovať práve obdobie, v ktorom sa speváčka nachádza. „Je to zatiaľ v štádiu, kedy sa to nahráva. Myslím si, že si to veľa ľudí pocitovo spojí s tým, čo sa mi teraz deje, ale nechcem o tom ešte hovoriť, pretože taká je dohoda. Ten človek je veľká slovenská hviezda,“ priznáva Dara.

Žeby sa teda zopakoval scenár ako pri rozchode s otcom jej dcérky Loly, Matějom Homolom? V tom čase uzrel svetlo sveta duet Nebo, peklo, raj, ktorý naspievala s Tomim Popovičom. Práve táto skladba odzrkadľovala jej pocity z rozpadu vzťahu. Bude taká aj jej novinka so záhadným umelcom? „Ja som to napísala v rámci toho, že vždy moje texty a myšlienky reflektujú to, čo práve prežívam,“ povedala týždenníku Sedmička Slovenka.