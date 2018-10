Podviedol Daru, teraz rozdáva rady: Rytmus, toto si nemal!

PRAHA – Po posledných odkazoch Dary Rolins (45) a Patrika Rytmusa Vrbovského (41) týkajúcich sa ich výročia nevydržal byť ticho už ani speváčkin ex, hudobník Matěj Homola (45). Napriek tomu, že on sám bol ten, čo vo vzťahu zlyhal a blondínku podviedol, teraz radí slovenskému raperovi.

Predtým, ako speváčka začala randiť s kráľom slovenského hip-hopu a rapu, tvorila pár s členom skupiny Wohnout, Matějom Homolom, s ktorým má dcérku Lauru. Ich vzťah sa však rozpadol kvôli hudobníkovej nevere s Janou Matulajovou. To vtedy Rolins poriadne zasiahlo a nerozumela motívom vtedajšieho partnera.

Dara a Matěj kedysi tvorili krásny pár.

Ich rozchod bol búrlivý a stáli aj pred súdom. Na rozdiel od pokojného rozchodu Dary a Rytmusa. Aspoň sa tak spočiatku javil. Na obrátkach to však začína naberať až teraz, keď sa objavujú ich statusy, vyjadrenia plné otáznikov či odkazy jedného druhému. Vody rozvíril práve deň 8. október, ktorý bol 6 rokov po sebe ich šťastným výročím.

Siedme už spolu osláviť nestihli, napriek tomu naň Dara láskyplne spomínala. A raper sa za to do speváčky poriadne obul. Odkázal jej, nech ho aj s jeho novou láskou Jasminou nechá pokojne žiť.

Ani s raperom Rytmusom jej vzťah nevyšiel. Zdroj: Jan Zemiar

Tento Patrikov počin však už nenechal vlažným ani spomínaného Darinho ex, Matěja Homolu, ktorý sa spočiatku vyjadril iba stručne: „Kriste, až raz Laura prehovorí, tak bude fičák.“ Údajne ani nevedel, že status, pod ktorý to napísal, je verejný.

No neskôr sa rozhovoril viac. Člen Wohnoutu už raz povedal na Rolinsovej adresu, že je to zásadná žena jeho života. Napísal to k spoločnej fotke, ktorou sa pochválil minulý rok. Teraz svoje slová len potvrdil a zároveň sa vyjadril k vzniknutej situácii.

Napriek rozchodu spolu Dara a Matěj vychádzajú, najmä kvôli dcére. Zdroj: Instagram M.H.

„Dara bola zásadná žena môjho života, Patrika pokladám za priateľa, bola v tom Laura, no aj tak nechcem nič hodnotiť. Ale jedno je fakt: sociálne siete, pokiaľ na nich ľudia postujú veľa zo svojho súkromia, môžu byť v prípade rozchodu pre niekoho pascou. Čo potom s tými fotkami a videami, keď sa to skončí? Tým skôr, keď si slávny a všetci všetko vedia. Kedysi sa pálili fotky, dnes si môžeš premazať Instagram, minulosť tým však nezmažeš. Preto je lepšie nikam svoje zamilované fotky a podobné veci nedávať,“ povedal Homola pre portál extra.cz, čím nepriamo radil Patrikovi, ako sa aspoň v budúcnosti podobným kauzám okolo vymazávania spoločných spomienok vyvarovať.

Stretli sa pred rokom na akcii a Matěj dal k fotke veľavravný hashtag o zásadnej žene jeho života. Zdroj: Instagram M.H.

On sa zvyčajne pretriasaniu v médiách vyhýba a svoje súkromie si stráži. Rytmus naproti tomu dnes pri Jasmine Alagič prevetráva svoj súkromný život na sociálnych sieťach viac ako kedykoľvek predtým.