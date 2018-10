Exkluzívne vyjadrenie Tatarovej ex: Lucia prvýkrát prehovorila o rozchode... Mediálna vojna?!

Tá si do svojho bývalého nekopla tak, ako to, najmä v poslednom období, býva v šoubiznise zvykom. Namiesto toho sa k celej situácii postavila ako dáma. „Áno, viem, že má novú známosť, povedal mi o tom,“ vyjadrila sa pre Topky, keď sme sa pýtali, či vie o tom, že s Veronikou už Tatar oficiálne tvorí pár. Zároveň podotkla, že voči Tomášovi ani jeho novej partnerke, nepociťuje žiadnu zášť.

„Ja mu to prajem rovnako, ako aj on mne, začínam novú kapitolu na Slovensku, mám veľa pracovných ponúk a nato sa sústreďujem. Teším sa na nové veci, čo má čakajú” prekvapila nás svojím nadhľadom. Je teda zjavné, že kráska sa s rozchodom vyrovnala, hľadí do budúcnosti a minulosť v sebe uzavrela.

Lucia hovorí, že medzi ňou a Tomášom žiadna mediálna vojna nehrozí. Za spoločne prežité chvíle je vďačná, a to aj napriek údajne krušnému rozchodu. Zdroj: Instagram L.S.

Tomáša napriek všetkému vníma ako blízkeho človeka a v žiadnom prípade ho po spoločne prežitých rokoch nemieni dehonestovať. „Ľudia vždy čakajú nejaké mediálne vojny po rozchode. Žiaľ, u nás sa to nestane. Máme za sebou veľa životných skúsenosti, takže si vážime naše kamarátstvo a nepotrebujeme sa hádať ani na verejnosti, ani v médiách. Život ide ďalej, a my ideme ďalej tiež,” uzavrela Lucia s tým, že celú situáciu odmieta ďalej verejne komentovať.