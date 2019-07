Žena, ktorá vytočila Mojsejovú do nepríčetna: 1 vibrátor na predjedlo, 2 ako hlavné jedlo... Skončila na odvykačke!

PRAHA – Pred rokmi sa jej podarilo poriadne vytočiť podnikateľku a vtedy ešte manželku speváka Braňa Mojseja, Noru Mojsejovú (60). Pornohviezda Dolly Buster (49) sa divákom televízie zapísala do pamäti aj úlohou vo filme Kameňák 3, kde prišla povzbudiť futbalistov. Dnes by povzbudenie potrebovala ona. Skončila na odvykačke!

Dolly Buster nie je pre ľudí žiadna neznáma. Okrem krátkej roly v českej komédii Kameňák 3 hrala najmä vo filmoch pre dospelých, a tak jej prischol titul pornohviezda. Pred pár rokmi sa objavila v relácii Kapor na torte, kde sa stretla s Norou Mojsejovou.

Podnikateľke však veľmi jej účasť nevoňala a poriadne sa do nej pustila. Vytočilo ju totiž, že nejaká pornoherečka sa vyjadrila o jej dome, že je v ňom špinavo. Mojsejová si vtedy servítku pred ústa nedávala. „Keby som bola vedela, že príde Dolly Buster, tak pripravím chod asi v takomto znení, že 1 vibrátor na predjedlo, 2 vibrátory hlavné jedlo a 3 vibrátory na dezert. Zrejme toto by bolo dobré,“ rozhorčila sa Nora.

Pred niekoľkými rokmi bola Dolly Buster v šou Kapor na torte. Jej vyjadrenia vytočili Noru Mojsejovú.

Podľa podnikateľky sa vtedy Dolly Buster len na celebritu hrala a poriadne si do nej ešte rýpla. „To, že tu boli blchy? No možno niekomu filcky skákali. Toto si ja vyprosím, aby nejaká prostitútka hovorila, že tu je špina. Ona nevie, čo to je metla. Ona povie o mne, že som tučná a nohy má také, jak keby jej s delom prij*ebali medzi nohy, takú dieru má medzi nohami,“ nakladala Mojsejová pornoherečke.

Dnes by ju možno aspoň trochu šetrila, i keď pri Nore jeden nikdy nevie. Dolly Buster totiž podľa informácií portálu rtl.de skončila na odvykačke. Blondínka priznala závislosť na liekoch a vyhľadala odbornú pomoc.

Dolly Buster po rokoch priznala závislosť na liekoch. Zdroj: Facebook D.B.

Minulý týždeň sa mala ukázať na otvorení šteklivého podniku, no neprišla. Miesto toho jej kroky smerovali na kliniku Betty Fordovej na liečbu závislostí. Z tej ju dokonca obvinila už v minulosti aj samotná Nora. Teraz odhalila svoje tajomstvo aj Dolly. K závislosti ju vraj dohnalo ochorenie tinitus, ktoré mnohí poznajú skôr ako hučanie v ušiach. Práve preto blondínka dlho nemohla normálne spať a užívala lieky proti bolesti, na upokojenie aj na spanie, až sa napokon od nich stala závislou. Snáď jej pomôžu práve odborníci, ktorým sa zverila do rúk.