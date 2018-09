A je to vonku! Šmahel priznal náhradu za Kalisovú: Neuveríte, ako dlho to s ňou ťahá!

BRATISLAVA - Onedlho to budú už dva roky, odkedy niekdajší manželia Miriam Kalisová (33) a Martin Šmahel (35) pred verejnosťou oficiálne potvrdili krach svojho vzťahu. Sympatická moderátorka sa pomerne rýchlo pohla ďalej a stihla si nájsť novú lásku v podobe hokejistu Dušana Pašeka, s ktorým sa už stihla aj rozísť. No jej bývalý muž a otec spoločnej dcérky sa so žiadnou ženou otvorene neprezentoval... Až doteraz!

Martina však rozvod s Mirkou doteraz mrzí, čo už otvorene priznal aj pred kamerami v rybárskej osade. To je aj hlavným dôvodom, prečo prijal ponuku zúčastniť sa na Farme. Za minulosťou chce konečne urobiť hrubú čiaru. „Ja som tu preto, ja som tu vážne preto. Akože bez srandy, potreboval som to. Myslenie, nastavenie, predel, hrubá čiara... Mám čo za seba zahodiť!“ povedal prednedávnom otvorene.

Martin Šmahel už síce partnerku má, no spoločnou budúcnosťou s ňou si istý nie je. Zdroj: TV MARKÍZA

Najnovšie sa ale odhodlal k priznaniu, ktoré prekvapilo ešte viac. Je totiž zadaný. A nejde o žiadnu novinku ani krátkodobú záležitosť. Partnerku má totiž už rok. K odhaleniu ho podnietila otázka Milana Vysokaia, ktorý sa zaujímal, či aktuálne nemá nejakú priateľku. „Mám ale také to je... také trošku komplikovanejšie to bolo,“ rozhovoril sa športovec.

Z jeho ďalších slov to vyznieva tak, že spoločná budúcnosť s tajomnou neznámou nie je ešte ani zďaleka istá. „Sa ukáže, čo z toho... Od septembra sme spolu, ale obidvaja máme svoje deti, vieš. Čiže tam je to trošku náročnejšie. To ti v žiadnej knihe nenapíšu,“ prezradil Milanovi Šmahel, ktorý má novú známosť už rok. Jeho nová partnerka by údajne dokonca podľa našich informácií mala byť okrem matky aj ovdovená.