Pred kamerami kamarát a v súkromí faloš: Prúser Šuvadová, zabudnutý Maiga a... Kto je Brychtová? Mikla naložil farmárom!

BRATISLAVA - Konečne ukázal pravú tvár? Kým doteraz Robo Mikla (36) na divákov pôsobil pomerne sympaticky a zdalo sa, že všetko, čo si myslí, povie na rovinu, nakoniec je to úplne inak. Hoci sa každému zdalo, že celebrity spolu výborne vychádzajú a faloš a intrigy sú doménou druhej skupiny, najnovšie to vyzerá, že spevák by sa k nim naozaj perfektne hodil. Aha, ako sa vyfarbil, keď opustil svojich "kamarátov"!

Zabudol sa pozrieť do zrkadla? Až doteraz Robo na Farme pôsobil ako jeden príjemný, hoci občas trošku prchký človek. Svojim farmárskym kolegom často prehováral do duše, diskutoval s nimi o ich správaní a neraz sa vyjadril, že celebritami nikdy nebudú práve preto, že sú falošní a závidia. Zdá sa, že značka druhého duelanta s ním poriadne zamávala, až sa napokon neudržal a zložil masku.

Robo Mikla sa poriadne vyfarbil. Pred Michalom poohováral svojich priateľov. Zdroj: TV MARKÍZA

Po tom, čo sa dostal do Domu pravdy s Michalom Gajdošechom, s ktorým poputuje do duelu, si totiž pustil ústa na špacír a ani nitku suchú nenechal snáď na nikom z celebritnej skupiny. „Mne začali Twiinsky vadiť posledné dva dni... Babule. To je tiež faloš, ale taká prvoplánová,“ vyjadril sa Robo, ktorý mal doteraz s dvojičkami nadštandardne dobrý vzťah a celý čas sa na ne milo usmieval.

„Nemyslia to ony zle...“ snažil sa ich najprv zastať Michal, no spevák s kontroverznou minulosťou si ďalej išiel svoje. „Nemyslia, oni to majú zo života, v takom svete žijú. To je presne tá veta, ako... Ďakujem, ja sa vám ozvem. To je presne ono,“ zamyslel sa, z čoho sa zdá, že Robo narážal na svoj umelecký neúspech a doteraz ho nepredýchal.

Twiinsky sú podľa Roba falošné a Katka tiež nie je práve celebrita.. Vyslovil Robom potom, ako sa im od začiatku usmieval do tváre a tváril sa, že si rozumejú. Zdroj: TV MARKÍZA

Hneď potom si na pranier vzal Ibrahima Maigu, s ktorým na Farme nemá problém snáď nikto. „Ibi už je prizabudnutý. Šak čo robí? Z čoho žije? Tu na Slovensku čo robí? Akú hodnotu umeleckú odovzdáva svetu, vieš...“ pýtal sa Michala a zrejme pozabudol, že jediná „umelecká“ hodnota, ktorú priniesol svetu on, sa začala aj skončila v Superstar pred 14 rokmi.

Hodnoteniu sa nevyhla ani jeho „kamarátka“ Silvia Šuvadová. Presne tá Silvia, s ktorou trávil najviac času a perfektne si s ňou rozumel. Silvia, ktorá si doteraz na Farme neurobila žiadnu hanbu, nikoho neohovárala, ktorá za ním plakala a o ktorej doteraz nepovedal ani jedno krivé slovo. „Silvia, to je mediálny prúser. To s ňou byť v jednom vreci... Tiež ťa to niekam hádže,“ vyjadril sa prekvapivo po tom, ako ju predtým pred kamerami ospevoval.

Od Roba si to zlízla aj Silvia Šuvadová. Tá je vraj mediálny prúser. Nuž, aspoň je úprimná a má charakter. Zdroj: Ján Zemiar/TV Markíza

Dostatočnou celebritou sa Robovi nezdá byť ani Katka Brychtová. „Katka Brychtová v princípe je kto?“ pýtal sa a keď mu Michal odpovedal, že predsa ide o moderátorku, nestačilo mu to. „Ja viem, ale ja sa pýtam na veľkosť odkazu celebrity,“ zhodil Mikla Katku, ktorá má za sebou množstvo úspešných projektov a v šoubiznise sa pohybuje už dlhé roky bez toho, aby za sebou zanechávala jeden škandál za druhým.

Debata sa potom opäť zvrtla na sestry Nízlové. „Skrachovalé pseudo speváčky, ktoré na Slovensku nevedeli preraziť, tak išli vonka. Bohvie, čo robia tam,“ naložil im Robo. Ten sa zrejme pozabudol, že Twiinsky sa na hudobnej scéne pohybujú už 20 rokov a kým po ňom neštekol takmer ani pes, oni nahrávali v Amerike so Snoop Doggom, Flo Ridom či Seanom Paulom piesne, ktoré sa síce u nás extrémne často nehrajú, no zato dobili priečky svetových hitparád a túto skúsenosť by si s nimi vymenil snáď každý slovenský interpret.

Aby sa nepovedalo, na záver si nalial aspoň čistého vína aj na adresu samého seba. Keď sa Miša spýtal, čo sa mu vybaví pri jeho mene, okamžite odpovedal, že „prúsery“. „Prúsery. Bývalý opitý superstarista,“ priznal si hudobník, ktorý v priebehu pár minút dokázal dourážať stabilné tváre slovenského šoubiznisu. A keď už mu to so speváckou kariérou nevychádza, pokojne by mohol uvažovať nad tou hereckou. Takto dlho sa totiž nevydrží pretvarovať hocikto...