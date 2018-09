Na Farme sa schyľuje k ďalšiemu SEXU: Títo dvaja si to spolu rozdajú!

BRATISLAVA - Farma X nemá obdobu! A nie iba pre jej vynovený koncept, kedy po prvýkrát na statku súťažia aj celebrity. Medzi osadníkmi totiž neustále preskakujú iskry a užívajú si mimoriadne horúce večery. Po tom, ako spolu noc strávili Dominik Porubský (20) a Michaela Štefániková (33), sa zdá, že k sexuálnym radovánkam sa schyľuje aj z ďalšej strany. A rozdajú si to títo dvaja!

Žiadnemu pozornému divákovi neušlo, že mimoriadne blízko k sebe majú Tatiana Brunayová a Peter Harezník. Dvojica spolu trávi väčšinu voľného času a pred kamerami sa absolútne nevyhýba rôznym romantickým gestám a nežným dotykom. Najnovšie svoj vzťah presunuli ešte ďalej – rovno do postele!

Tatiana a Peter nešetria nežnými dotykmi. Zdroj: foto: tv markíza

Farmári napokon spoločne skončili v posteli, kde sa spolu hodnú chvíľu zabávali. Zdroj: foto: tv markíza

Tam sa obaja jašili aj v spoločnosti spomínanej Mišky, až to miestami vyzeralo tak, že večer skončí skupinovým sexom. Michaelu však neskôr Peter s Táňou vyhnali. „Zavri dvere,“ povedal jej Harezník a keď sa brunetka naštvala, že im vyhadzov neskôr pripomenie, Peter ju úplne odbil. „To rátaj s tým, že my si to dnes rozdáme,“ vyhlásil. „No dobre, tak ja sa sťahujem prvá,“ oznámila rozkokošenej dvojici temperamentná východniarka a hoci sa najprv zdalo, že ide o srandu, napokon k jej slovám došlo.

Peter Harezník Zdroj: TV MARKÍZA

Tatiana Brunayová Zdroj: TV MARKÍZA

Neskôr v noci sa totiž nasťahovala do domu farmára týždňa Dominika. „Ty tu ideš fakt spať?“ neveril mladý drevorubač, keď k nemu pod rúškom tmy prišla jeho vôbec prvá sexuálna partnerka a ľahla si k nemu do postele. „Čo si myslíš, že oni tam budú je**ť a ja ich tam budem počúvať? Ti pere načisto?“ hnevala sa dvojnásobná mamička, ktorá len nedávno s Porubským prežila milostný románik.

Hoci sa ďalšie zábery z horúčky farmárskej noci v epizóde nevyskytli, z dôvodu Michaelinho odchodu je viac než zrejmé, že Peter a Táňa skutočne volaniu pudov podľahli. No a to, ako dopadla druhá spoločná noc Dominika a Mišky, sa zrejme dozvieme už čoskoro. Už len podľa upútavok na nasledujúcu epizódu je evidentné, že oheň medzi nimi stále nevyhasol.

Spolu v posteli napokon opäť skončili aj Michaela Štefániková a Dominik Porubský. Zdroj: foto: tv markíza