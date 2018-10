Twiinsky otvorene o Farme: Čo ste v televízii nevideli, kto ich sklamal a... TOTO bolo strašné!

BRATISLAVA - Faloš, intrigy, tvrdý režim a nedostatok jedla či iných základných potrieb. To je všetko, čím si na Farme museli prejsť speváčky Daniela a Veronika Nízlové (32), ktoré opustili súťaž ešte pred posledným duelom. Sexi dvojičky nám v rozhovore porozprávali o tom, čo diváci na obrazovkách nevideli a prezradili aj to, čo si myslia o ostatných súťažiacich po tom, čo si šou pozreli po svojom vypadnutí!

„Bol to skvelý zážitok, naozaj z toho máme tie najpríjemnejšie pocity. Bola to dobrá skúsenosť,“ povedali nám usmievavé speváčky hneď po tom, ako sme sme sa ich spýtali, aké mali zo svojej účasti na Farme pocity. Hoci si o sestrách mnoho ľudí myslelo, že zvŕtať sa dokážu len na pódiu a spoločenských udalostiach, dievčatá ukázali, že im nesmrdí žiadna práca a do každej činnosti sa pustili s chuťou.

Aj preto nás zaujímalo, aké dostali ohlasy od divákov a ľudí z okolia. „Väčšinou pozitívne, pretože ľudia nás doteraz naozaj vnímali trošku v inom svetle. My sme naozaj odmalička zvyknuté makať v záhrade u našich aj u starkej. Takže tieto skúsenosti z doterajšieho života nabraté máme,“ prezradili nám dvojičky, ktoré sa po vypadnutí museli vysporiadať s úsmevným problémom.

Daniela s Veronikou markizáckych divákov prekvapili. Cudzia im nebola žiadna práca a s Farmou sa napokon lúčili v slzách. Zdroj: TV MARKÍZA

Hoci im práca v osade vraj absolútne neprekážala, jedna vec ich naozaj "dorazila". „Každý deň sme mali čierne nohy. Keď sme prišli domov, nevedeli sme si ich doumývať, to bolo strašné,“ smiali sa dievčatá, ktorým Farma a ich veselá partia prirástli k srdcu tak, že si pri odchode aj poplakali.

Daniela s Veronikou priznali aj to, že po tom, čo mali možnosť pozrieť si Farmu v televízii, zostali z rečí niektorých svojich súperov prekvapené, keďže v osade k nim vraj bol každý milý. A v rozhovore nám prezradili aj to, čo ste na televíznych obrazovkách nevideli. Ak vás teda zaujímajú ďalšie pikošky z Farmy, pozrite si náš videorozhovor vyššie.