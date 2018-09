Obrovské šoky na Farme: Twiinsky odišli, Mikla zdúchol a... Lesbická bozkávačka opitých farmárok!

BRATISLAVA - Na Farme to poriadne vrie! Včera večer mali markizácki diváci možnosť vidieť mimoriadne napätý diel, ktorý sa nečakane zvrhol rovno niekoľkokrát. Všetko začalo hneď ráno, keď do rybárskej osady prišiel hospodár Martin Bagár (49). Ten sa totiž na statku ani zďaleka nezastavil len preto, aby skontroloval zadané úlohy...

Martin si totiž vyzdvihol sestry Danielu a Veroniku Nízlové, ktoré tak svoje pôsobenie na Farme oficiálne ukončili. „Som veľmi rád, že ste túto farmu rozveselili, okrášlili a hlavne, že ste nám tuto všetkým dokázali, že ste dievčatá nielen do koča, ale aj do voza, ale bohužiaľ, máme tu neodkladné pracovné povinnosti. A musím teda oznámiť, že dnešným dňom musíte na tejto Farme skončiť,“ povedal sympatický Martin, ktorý priznal, že mu dvojičky budú nesmierne chýbať.

Dvojičky Nízlové Farmu definitívne opustili. Takto sa s nimi rozlúčil Martin Šmahel. Zdroj: TV MARKÍZA

Dievčatá si pri odchode poplakali. Farma im vraj bude chýbať. Zdroj: TV MARKÍZA

„Boli sme všetci v šoku, lebo ony boli pre nás také slniečka na tej Farme, oživovali to tu,“ vyjadril sa Ibrahim Maiga. Smutno z odchodu bolo aj samotným Twiinskam. „Také zmiešané pocity máme, že na jednej strane sa aj tešíme domov, ale na druhej nám to tu bude chýbať,“ vyjadrili sa usmievavé speváčky, ktoré si pri odchode aj poplakali. „Nám bolo jedno, že kde si... ale s kým si. Budeme určite spomínať celý život na túto Farmu,“ uzavreli s tým, že by do tejto výzvy určite išli znova. Prekvapivá bola aj reakcia pôvodných chudobných, ktorí na záver dievčatá ohodnotili ako pozitívny prínos.

Večer nasledoval duel medzi Robom Miklom a Michalom Gajdošechom. Kým prvé tri kolá prebiehali bezproblémovo, po štvrtej vytrvalostnej disciplíne, kedy mali muži udržať nad hlavou ťažký náklad s pieskom, nastal problém. Mladý model si totiž zranil ruku a tú mu museli okamžite ošetriť. Keďže stav bol vyrovnaný, bolo nutné absolvovať aj poslednú silovú disciplínu.

Michal Gajdošech sa v dueli s Robom Miklom zranil. Zdroj: TV MARKÍZA

Michalov úraz si vyžiadal zásah zdravotníkov. Zdroj: TV MARKÍZA

„Nebolí ma to. Len celú ju mám úplne stŕpnutú. Vôbec v nej nemám cit,“ opísal Mišo svoje pocity. Hoci chcel duel absolvovať, Evelyn sa rozhodla zakročiť. „Mňa to veľmi mrzí a je to naozaj nepríjemná situácia, pretože ďalšia disciplína je silová. A ja si naozaj neviem predstaviť, ako budeš fungovať s tou rukou v preťahovaní lanom,“ povedala, hoci chcel zranený Gajdošech pokračovať v súboji.

Robo sa ale rozhodol skončiť a darovať tak svoj „život“ Michalovi. „Rád ťa stretnem zas. Niekde tam vonku, keď skončíš, ozvi sa,“ vyhlásil, s čím jeho súper absolútne nesúhlasil. „Nerob to. Normálne poďme do duelu,“ oponoval Miklovi s tým, že by sa cítil ako chudák, keby by sa na Farmu vrátil takto namiesto spravodlivého duelu. „Ja vám to teraz ešte sťažím. Táto disciplína neprebehne. Naozaj tu nechcem vidieť ďalšiu sanitku, aby sa niečo stalo a toto je definitívne rozhodnutie,“ vyhlásila konečný verdikt moderátorka.

Robovi ani Michalovi sa rozhodnutie Evelyn nepáčilo. Zdroj: TV MARKÍZA

Evelyn sa ich napokon spýtala, kto zo všetkých súťažiacich má najväčšie srdce. Všetci jednohlasne rozhodli, že je to Ibi. S tým súhlasil aj on sám. „Ja mám,“ vyhlásil a prihlásil sa, čo v chvíľach dramatického napätia farmárov rozosmialo. „Dobre Ibi. Takže spravíme to, čo si navrhol ty. Obidvaja sa vrátia na Farmu,“ zaznel verdikt, ktorým všetkých potešila. Teda až na Michala a Roba. Najviac sa začal zdráhať práve spevák. „Real big shit. Idem domov, ale pešo,“ vyhlásil nahnevane s tým, že mu tento záver ani zďaleka nepríde fér.

„Chcel som zabojovať v tomto dueli, aby som sám sebe niečo dokázal. Potom som sa chcel zbaliť a ísť domov. That’s it,“ vyhlásil a začal si baliť veci. Hoci ho ostatní farmári presviedčali, aby zostal, s tvrdohlavým Miklom v skrate to absolútne nepohlo. „Som unavený, hladný a nasratý. S*r na to, Michal, s*r na to,“ odbíjal prvého duelanta, ktorý sa ho snažil zastaviť. „Môžem je*ať. Bol som odhodlaný ti to miesto nechať, aj keby som to tu vyhral všetko. Lebo mám dosť. Stačilo mi,“ vyhlásil ešte vonku pri rozhovore s Gajdošechom a odišiel.

Robo Mikla sa napokon v amoku zbalil a odišiel. Zdroj: TV MARKÍZA

Hoci sa Roba ostatní farmári snažili presvedčiť aby zostal, neuspeli. Zdroj: TV MARKÍZA

Po jeho odchode sa väčšina Farmárov zhodla na tom, že Mikla je skrátka impulzívny a občas sa dostane do skratku, kedy situácie nevie riešiť a namiesto toho vybuchne. „Kričí, ide do lesíka... Som rád, že prežil na Farme, čo prežil, bez toho, aby si ublížil sám alebo aby ublížil niekomu,“ uzavreli celú situáciu. Neskôr sa všetci farmári spoločne vrátili do osady, kde už na nich čakalo víno.

Nie je žiadnym prekvapením, že alkohol opäť povolil zábrany a večer neskončil pri nevinnej zábavke. Najviac potúžené percentami boli zrejme Michaela a Tatiana, ktoré sa vo švungu nechali nahovoriť na spoločnú bozkávačku. Podguráženým kolegom sa nevyhol ani chudák Dominik. Ten si od Petra a Táne vypočul niekoľko rád ohľadom sexuálneho života a dostal odporúčanie, aby si s Mišou znova "vrzol". No a ako bujará noc napokon dopadla, sa dozvieme už v najbližšej časti.

Záver dňa patril Michaele Štefánikovej a Tatiane Brunayovej, ktoré previedli takéto bozky. Zdroj: TV MARKÍZA