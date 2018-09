Porotkyňa Tvojej tváre v spoločnosti ako vodník... Krížený s Kleopatrou!

PRAHA - Juuuj, tak toto jej naozaj nevyšlo! Počas uplynulého štvrtku sa v priestoroch Pražského hradu konalo finálne najprestížnejšej modelingovej súťaže v Česko-Slovenku. Finále Elite model look sa okrem nádejných budúcich topmodelov zúčastnilo aj množstvo známych tvárí, ktoré si nenechali ujsť galavečer a vyhlásenie víťazov za obe krajiny. Kým väčšina celebrít sa na exkluzívny večer dostavila v skutočne strhujúcich róbach a predviedla dokonalý stajling, našli sa aj také, ktorým to príliš nevyšlo...

Medzi ne patrí aj hviezda Iva Pazderková, ktorá je našincom známa najmä ako porotkyňa českej verzie Tvoja tvár znie povedome. Hoci ryšavka väčšinou o svoj zovňajšok na spoločenských akciách dbá a vyzerá dokonale, na finále Elite model look jej to príliš nevyšlo a pôsobila prinajmenšom zvláštne.

Kým jednoduchým čiernym šatám a doplnkom nebolo čo vytknúť, o vizáži sa to už povedať nedá. Čo sa týka vlasov, Iva tentokrát stavila na takzvaný mokrý vzhľad, ktorýrý sa ale absolútne minul požadovanému výsledku. Mokrý efekt vlasov je síce populárny a môže vyzerať naozaj skvele, v kombinácii so zvláštnou úpravou vĺn ale Pazderková pôsobila, akoby po ceste spadla do rybníka.

Iva Pazderková na finále Elite model look 2018 Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Práve spomínaný účes zrejme spôsobil, že v konečnom dôsledku príliš dobre nevyzeral ani mejkap. Moderátorka nechala pery prirodzené a namiesto nich zvýraznila svoje oči hrubým čiernym orámovaním á la Kleopatra. Mejkap sám o sebe by možno naozaj nevyzeral zle, no v spojení s nie príliš šťastným výberom vlasového stajlingu možno konštatovať, že toto naozaj nebol práve najvydarenejší vzhľad večera. Nuž, nabudúce to snáď bude lepšie.