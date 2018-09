Ona, že má toľko rokov?! Kráske z Tvojej tváre by ste takýto vek netipovali ani vo sne!

BRATISLAVA – Minulý týždeň odštartovala svoje vysielanie dlho očakávaná a obľúbená šou televízie Markíza Tvoja tvár znie povedome. Okrem hercov a moderátorov sú medzi súťažiacimi aj skutoční speváci. A práve kráske so zlatom v hrdle by jej reálny vek tipoval len málokto.

Reč je o Ivane Regešovej, ktorá bola predtým súčasťou speváckeho zoskupenia v tanečnej šou Let’s Dance. Pre verejnosť je však tak trochu neprebádaným územím, či doslova neobjaveným pokladom. Stretli sme ju na markizáckej párty a vyspovedali sme ju. Na rovinu aj s otázkou, aký je jej skutočný vek, pretože už na prvý pohľad vyzerá veľmi mlado.

Ivanu zjavne otázka pobavila a odpovedala s humorom a úsmevom na tvári. „Ja si myslím, že to nie je žiadne tajomstvo. Už mám po Kristových rokoch, bohužiaľ. To sa mi asi najťažšie vyslovovalo, že koľko máš? Kristove roky. A už som to prekročila. Takže je to trošku viac. Nie som najstaršia z našich finalistov, takže woo, dobre,“ teší sa sympatická brunetka. V skutočnosti má 34 rokov.

Mnoho ľudí by však účastníčke spevácko-zábavnej šou jej vek netipovalo. Ivana sa o seba stará, ako tvrdí, tak bežne ako ostatné ženy v jej veku. A môže byť za tým aj to, že je stále pozitívne naladená. „Možno, že je to také moje, ja to volám vystrelenosť. Stále sa smejem, nie som rada zamračená a tie vrásky zamračenosti asi spia,“ hovorí o tom, čo môže byť za jej mladým výzorom.