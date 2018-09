Havranová sa rozplakala pred kamerami, narážky na Jasminu a Rytmusa a... Veď je to celá Iveta Radičová!

Markizácka šou Tvoja tvár znie povedome v nedeľu odštartovala svoju štvrtú sériu. Divákom sa v bláznivých kostýmoch predstavila nová osmička známych tvárí. A tí, podobne, ako ich predchodcovia, sa postarali o poriadnu televíznu zábavu.

O jeden z najvtipnejších momentov sa bez pochýb postaral Dárius Koči, ktorý sa v prvej časti štvrtej série predviedol ako popová kráľovná Madonna. Muzikálový herec s výškou 192 cm, ktorý s podpätkami meral takmer 2 metre, totiž vo svojom kostýme viac ako drobnú speváčku pripomínal našu niekdajšiu premiérku Ivetu Radičovú.

Všimli si to aj mnohí diváci, ktorí na podobu upozornili v komentároch na sociálnej sieti Instagram. „Vyzerá jak Iveta Radičová,“ napísala jedna z diváčok pod fotkou Dáriusa Kočiho a k tomuto názoru sa pridali ďalší: „Presne.“ „Čistá Radičová, ci Bože. Rozkošný.“

Dárius Koči v prezlečení za Madonnu pripomínal divákom našu bývalú premiérku Ivetu Radičovú. Zdroj: TV MARKÍZA

Hviezda seriálu Oteckovia, Mary Havranová (dnes už Bartalos), sa počas večera predviedla ako legendárna Édith Piaf. A pred vystúpením mala taký rešpekt, že keď odspievala a diváci jej výkon ocenili, na pódiu sa herečka jednoducho rozplakala.

Z Mary Bartalos po vystúpení opadol stres a na pódiu sa rozplakala. Zdroj: TV MARKÍZA

Najväčším otáznikom v šou bola bez pochýb moderátorka Jasmina Alagič, o ktorej nikto nevedel, či vie spievať. Nakoniec však ukázala, že rozhodne nepatrí k najslabším článkom súťažnej osmičky. Predviedla sa ako Missy Elliott a na pódiu to poriadne rozbalila.

Porotca Andrej Bičan po jej výkone doslova okoktavel, no nenechal si ujsť príležitosť rypnúť si do jej vzťahu s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským. „Ehm, ja naozaj nechápem, vlastne teraz už chápem a teda vlastne nechápem, ako sa ti ten rytmus dostal do toho tela,“ zahlásil dvojzmyselne nováčik v porotcovskom kresle.

Jasmina Alagič sa počas večera predstavila ako Missy Elliott. Zdroj: TV MARKÍZA

Víťazkou večera sa stala Mary Bartalos so svojou Édith Piaf. Výhru 1000 eur venovala Občianskemu združeniu Papučky, ktoré sa venuje deťom s autizmom.

Mary Bartalos sa stala prvou víťazkou štvrtej série. Výhru venovala Občianskemu združeniu Papučky. Zdroj: TV MARKÍZA

Takto to bude vyzerať v druhom kole:

Zuzana Haasová - Ottawan, nabudúce Beáta Dubasová

Zdroj: TV MARKÍZA

Miro Šmajda - Rammstein, nabudúce Seal

Zdroj: TV MARKÍZA

Ivana Regešová - Christina Aguilera, nabudúce Adele

Zdroj: TV MARKÍZA

Jasmina Alagič - Missy Elliott, nabudúce Camila Cabello

Zdroj: TV MARKÍZA

Dárius Koči - Madonna, nabudúce Paul Newman

Zdroj: TV MARKÍZA

Martin Nikodým - Rag‘n‘Bone Man, nabudúce Boney M

Zdroj: TV MARKÍZA

Juraj Loj - Andrea Bocelli a Sarah Brightman, nabudúce Robbie Williams

Zdroj: TV MARKÍZA

Mary Bartalos - Édith Piaf, nabudúce Marilyn Manson