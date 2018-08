Toto že je »konzerva« zo spravodajstva? Pozrite sa na sexi záber z Barmošovej súkromia!

BRATISLAVA - To sú ale sexi kočky! Luciu Barmošovú (36) všetci poznáme najmä z televíznej obrazovky, sediac za pultíkom vo večerných Novinách. Kým počas moderovania má na sebe blondínka väčšinou konzervatívne saká, v súkromí veru taká prudérna rozhodne nie je. Presvedčte sa sami!

Moderátorka sa v nedeľu so svojou kamarátkou Erikou Barkolovou vybrala do Viedne, aby si naživo pozrela vystúpenie fenomenálneho Justina Timberlakea. Lucia pre túto príležitosť zvolila extrémne sexi outfit. Hoci obe dámy vyzerali skvele, Lucia predsa len prekvapila o niečo viac. To, čo mala na sebe, totiž ani zďaleka nepripomínalo jej serióznu podobu zo spravodajského vysielania.

Na koncert sa vybrala v tesných džínsoch, vysokých podpätkoch a poriadne odvážnom rifľovom tope. Ten okrem vymakaného bruška odhalil aj krivky jej poprsia a veru, vďaka celkovej vizáži vyzerala ako natešená dvadsiatnička. Nuž, ak už si ju na koncerte nevšimol sám Justin, radosť určite urobila minimálne niekoľkým ďalším mužským očiam.

Lucia Barmošová a Erika Barkolová sa vybrali na koncert Justina Timberlakea. Zdroj: Instagram