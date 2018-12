Táto žena, že je babkou? Erika Barkolová ukázala mamu: Veď je úplne sexi a... Aha na ten pekáč na bruchu!

BRATISLAVA - Tak toto snáď ani nemôže byť pravda! O tom, že v rodine Eriky Barkolovej (41) sa dedia mimoriadne dobré gény, sa človek môže presvedčiť už len pri pohľade na jej dcéry Patríciu a Alex. Obe mladé dámy sú disponujú naozaj nádhernými tvárami i postavami a nemali by ani najmenší problém uplatniť sa v modelingu. V rodine však majú ešte jednu krásku!

Tak a už vieme, odkiaľ vietor fúka! Človek sa pri pohľade na klan žien Barkolových nevie rozhodnúť, ktorá z nich vyzerá lepšie. Ak sa však pozriete aj na Erikinu mamu Ellu, je úplne zrejmé, že všetky dievčatá podedili dobré gény práve po nej. Táto pani totiž rozhodne nevyzerá na to, že by mala byť starou mamou dvoch dospelých dievčat.

Moderátorka sa svojou maminou pochválila na sociálnej sieti už niekoľkokrát. Babička Paťky a Alexandry totiž s Erikou zdieľa rovnakú vášeň – otužovanie. A práve pri tejto príležitosti sa vyzliekla do plaviek a postarala sa o poriadny šok. Telo má totiž rovnako krásne ako jej dcéra. Štíhle nohy, vyšportované bruško a ani gram tuku navyše.

Erika Barkolová sa má čím chváliť. Nemá len dve pekné dcéry. Poriadnou kočkou je aj jej mama! Zdroj: Instagram E.B.

Pani Ella má postavu ako dvadsiatnička. Dievčatá Barkolové sú na ňu právom pyšné. Zdroj: Instagram E.B.

Na prvý pohľad len ťažko uveriť, že ide o dámu v rokoch. So širokým úsmevom a celkovo atraktívnou tvárou by mnohí skôr povedali, že ide o Erikinu kamarátku alebo staršiu sestru. Zároveň tak pani Ella mnohým ženám v rokoch dokazuje, že ak sa chce, dá sa úplne všetko. Trebárs mať postavu ako dvadsiatnička, a to aj napriek tomu, že už máte dve dospelé vnúčatá. Veru, klobúk dole!