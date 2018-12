Erika Barkolová v Tatrách šokovala ľudí: Polonahá na Chopku!

JASNÁ - Wau, tak tomu sa povie odvaha! Erika Barkolová je už dlhšie známa tým, že počas zimy sa venuje otužovaniu a kúpanie v ľadovej vode jej nerobí žiadny problém. Najnovšie oblečenie odhodila opäť, no tentokrát zašla do iného extrému. V plavkách sa odhalila rovno na Chopku!

Počas víkendu sa v Jasnej zišlo množstvo známych tvárí zo slovenského šoubiznisu, ktoré si prišli vychutnať exkluzívne otvorenie lyžiarskej sezóny. Medzi nimi, samozrejme, nemohla chýbať ani sexi moderátorka. Hoci by si množstvo ľudí pomyslelo, že treskúca zima jej nerobí žiadny problém, keďže sa pravidelne venuje otužovaniu, opak je pravdou.

Blondínka totiž medzi rečou priznala, že zimu nemá rada a práve vďaka tejto aktivite sa s ňou začala ľahšie vyrovnávať. V čase, kedy pozvaní hostia odchádzali na výlet na Chopok, bolo pri hoteli približne -10 stupňov. Je teda úplne jasné, že vo výške 2024 metrov nad morom bola teplota vzduchu ešte omnoho mrazivejšia.

Erika Barkolová opäť prekonala svoje hranice. Na Chopku sa nechala nafotiť iba v sexi bikinách. Zdroj: Peter Reefe

Ani mrazivé počasie moderátorke nezabránilo v tom, aby sa pri pózovaní spokojne usmievala. Zdroj: Peter Reefe

Ani to však moderátorke nezabránilo v tom, aby sa nechala nahovoriť na extrémne fotenie v plavkách. Kým väčšine osadenstva okolo nej odmŕzali končatiny a išli sa do reštaurácie zohriať šálkou čaju, jojkárska hviezda si vonku veselo zapózovala v bikinách. Netreba snáď dodávať, že okrem obrovskej odvahy na prítomných poriadne zapôsobilo aj jej perfektne vyšportované telo, ktoré by pokojne mohlo konkurovať jej dcéram. Erika, klobúk dolu!