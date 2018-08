Najprv miláčik divákov a teraz... Zverejnil FOTO otca ožratého na mol, fanúšikovia mu to dali vyžrať!

„Náš život nie je veru ľahký. Odmalička ma môj otec denne bil. Jeho najlepšou kamarátkou totiž bola fľaša alkoholu. Keď som mal pätnásť, už som to nemohol vydržať a vyhodil som ho z domu,“ povedal na adresu svojho otca vo video vizitke, ktorá sa objavila na obrazovkách počas jeho prvého kastingu. Maminu si však nevedel vynachváliť a tvrdil, že hoci je zdravotne postihnutá, stará sa o neho s láskou a robí pre neho všetko, čo môže.

Po tom, ako sa Lacko dostal k bytu, však zrazu nič z toho nebola pravda. Nové bývanie sa rozhodol riešiť sám a mame nevenoval žiadne pekné slovo. „Voľakedy ma aj bila, teraz sa u nej vyskytol problém s alkoholom. Ľúbi si dať. Som radšej bez nej ako s ňou. Ja teoreticky žiadnu matku nemám. Lenivá je, nestará sa dokonca ani sama o seba. Pred každým sa iba hrá, aké je chúďatko. Ja ju ako matku už neberiem veľmi dlho. Som rozhodnutý, dať ju do ústavu pre telesne postihnutých, lebo tam sa o ňu postarajú,“ šokoval svojich fanúšikov atakmi na svoju maminu.

Lacko Angyal na Instagrame zverejnil fotku svojho opitého otca. Zdroj: Instagram L.A.

Pekného slova pred pár týždňami nenašiel ani na mamu. Zdroj: TV MARKÍZA

No a tí mu to dali poriadne vyžrať. To bol zrejme jediný dôvod, prečo mladík odrazu zmenil rétoriku a mamu si napokon vzal do svojho bytu. Teraz však opäť poriadne prepískol. Na sociálnej sieti totiž zverejnil fotografiu svojho otca. „Ten pocit, keď ti pošlú fotku kamaráti, je super. Ale hneď to môže byť zle vtedy, keď zistíš, že na fotke je tvoj ožratý otec,“ napísal k snímke, ktorú bez hanby zavesil na svoj profil.

A fanúšikovia, ktorých namiesto piesní zásobuje čoraz detailnejšími opismi svojho súkromia, sa opäť poriadne rozzúrili. Niečo podobné totiž podľa nich na sociálne siete nepatrí. Pod snímkou sa strhla drsná vlna kritiky a nenašiel sa snáď nikto, kto by jeho počin považoval za vhodný.

„Myslím si (a to očividne nie som jediná s takýmto názorom), že tieto veci sem jednoducho nepatria. Či máš potrebu, aby ťa niekto ľutoval alebo sa s tým potrebuješ "pochváliť", je to tvoja vec. Ale potom sa nesťažuj, keď si ľudia k danej téme vyjadria svoj názor,“ napísala k fotke istá neznáma žena, s ktorou súhlasilo množstvo ďalších. No a Lacko? Ten napokon radšej celý príspevok zmazal.