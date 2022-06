Lacko Angyal s hitom Pošta 4 roky po SuperStar: Vystúpenie v Paríži… Rovno pod Eiffelovou vežou!

PARÍŽ - Lacko Angyal (21) sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2018, keď sa prihlásil do speváckej šou SuperStar. Svoje šťastie tam skúsil so svojou vlastnou piesňou o pošte, ktorá sa razom stala hitom. Odvtedy uplynuli 4 roky a hudbe sa takmer nevenuje. Napriek tomu mal v týchto dňoch vystúpenie v Paríži... Rovno pod Eiffelovou vežou!

Začiatkom roka Lacko Angyal prezradil pre televíziu Markíza, že sa už hudbe nevenuje. V rebríčku priorít ju vytlačili iné aktivity. „Študujem učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry a momentálne som v druhom ročníku v bakalárskom štúdiu,“ povedal v januári. Navyše pracuje aj ako futbalový a futsalový rozhodca.

„Nakoľko som rozhodoval za Maďarsko, som sa stal členom programu UEFA pre vzdelávanie mladých rozhodcov, ktorí majú potenciál, aby sa stali medzinárodnými rozhodcami,“ prezradil Lacko, ktorý ako rozhodca precestoval už veľa krajín. Aktuálne sa nachádza v Paríži. A hoci tvrdí, že momentálne sú jeho priority iné a hudba v jeho živote nemá priestor, napriek tomu sa môže hrdiť, že mal vystúpenie priamo pod Eiffelovou vežou.

Na sociálnej sieti Instagram sa pochválil videom, ktoré ho zachytáva, ako v športovom drese stojí pred rozsvietenou ikonou Paríža a do mikrofónu spieva pieseň When I was your man od Bruna Marsa. A bez pochýb svojím výkonom zaujal nejedného okoloidúceho. Talent totiž mladému Slovákovi nemožno uprieť. Veď pozrite na video!