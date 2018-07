Sklamaná markizácka kráska: Jej frajer si zásnuby rozmyslel!

BRATISLAVA - Markizácka exfarmárka Lucia Mokráňová (26) po boku partnera Petra žiari ako nikdy predtým. Dvojica je spolu už dlhšiu dobu a sexi blondínka sa netají tým, že svoj vzťah by chcela posunúť aj niekam ďalej. No hoci čakala, že sa „ľady prelomia“ práve na nedávnej romantickej dovolenke v Amerike, nestalo sa tak. Vyšportovaný fitnesák si totiž zásnuby napokon rozmyslel!

Lucia Mokráňová a Peter Pätoprstý tvoria pár už niečo vyše dvoch rokov. Kto by si však myslel, že svalnatý fitnesák zbalil ju, ten sa rozhodne mýlil. Chytiť opraty pevne do rúk musela práve sexi blondínka, ktorá svojho vyvoleného oslovila ako prvá prostredníctvom správy na sociálnej sieti.

Lucia Mokráňová si Petra vyhliadla na diskotéke. Svojho vyvoleného hneď na ďalší deň kontaktovala správou na sociálnej sieti. Zdroj: Instagram.com/luciamokranova

A oplatilo sa! Hrdličky totiž prežívajú krásne obdobie a vyzerá to tak, že sa skutočne našli. Obidvaja žiaria spokojnosťou, majú rovnaké záujmy a k šťastiu im už naozaj chýba len jedno jediné – svadba. No hoci sobášu by sa Lucia nebránila, ich zásnuby sú stále len vo fáze „čakania“.

„Keď som bola s priateľom v Amerike, kde sme boli 3 týždne a bola to taká romantika, a teda každý očakával, že sa tam zasnúbime, no aj ja som to už potom čakala. A keďže sa nič nestalo, tak som sa ho potom pýtala, že prečo? A on mi povedal, že keďže to od nás každý očakával, tak si to teda nakoniec rozmyslel,“ povedala pre Topky.sk exfarmárka, ktorá by síce ich vzťah už aj chcela posunúť do ďalšieho levelu, no na svadobné zvony si zrejme bude musieť ešte chvíľu počkať.

Lucia Mokráňová by sa svadbe s Petrom nebránila. Fitnesák sa však so zásnubami neponáhľa. Zdroj: Instagram L.M.