Zasnúbená Paris Hilton chystá svadbu: Nikdy som nebola šťastnejšia!

LOS ANGELES - Americká herečka, speváčka a dedička hotelového impéria Paris Hilton sa teší na svadbu s modelom Chrisom Zylkom, ktorého považuje za svojho najlepšieho priateľa. Tridsaťsedemročná rodáčka z New Yorku to povedala v rozhovore pre magazín Extra.

"Je naozaj raritou nájsť takéhoto úžasného muža. Som šťastná. V živote sú podľa mňa najcennejšie vernosť a úprimnosť a Chris je môj najlepší priateľ. Znamená pre mňa všetko a nikdy v živote som nebola šťastnejšia," vyjadrila sa Hilton, ktorá sa s 33-ročným modelom zasnúbila tento rok v januári.

Paris Hilton je vnučkou Williama Barrona Hiltona a pravnučkou Conrada Hiltona, ktorý založil sieť hotelov Hilton. V roku 2003 ju preslávila erotická nahrávka, v ktorej účinkuje spolu so svojím vtedajším priateľom Rickom Salomonom. Okrem nej sa však do povedomia verejnosti dostala aj vďaka televíznej show The Simple Life (2003 - 2007). Zahrala si tiež v snímkach Zoolander (2001), Život s Helen (2004), Múzeum voskových figurín (2005), Trhni si! (2006), Repo: Genetická opera! (2008) alebo Kráska a tá druhá (2008). Ako speváčka debutovala v roku 2006 albumom Paris, ktorý sa v americkom rebríčku Billboard 200 dostal na šiestu priečku. Má tiež vlastnú módnu značku.