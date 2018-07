Markizácka kráska otvorene: Pravda o jej plastikách!

Lucia Mokráňová sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala najmä vďaka účinkovaniu v markizáckej Farme, v ktorej sa predstavila hneď dvakrát. Ani po skončení šou však plavovláska nepadla do zabudnutia. Práve naopak, neustále na seba strháva pozornosť všade, kde sa objaví.

Lucia Mokráňová je momentálne vo svojej tip-top forme. K absolútnej dokonalosti jej ale dopomohli silikónové implantáty. Zdroj: Instagram.com/luciamokranova

V značnej miere za to môže práve jej sexi zovňajšok, ktorý však nie vždy bol taký ukážkový ako v súčasnosti. O Lucii je totiž známe, že si k dokonalosti dopomohla nielen tvrdou drinou v posilňovni, ale aj plastickou operáciou poprsia.

„Musím priznať, že mám spravené prsia, no nič iné. Nemám proti tomu absolútne nič, žena keď to potrebuje, alebo sa cíti lepšie, tak určite a keď to budem potrebovať, tak aj ja si niečo dám,“ povedala pre Topky.sk na rovinu Lucia, ktorá tak ďalšie skrášľujúce zákroky na svojom tele nateraz absolútne vyvrátila. „Do budúcna nevylučujem, ale môj priateľ je absolútne proti tomu a hovorí mi – keď si niečo dáš, alebo vpichneš, tak idem z domu, tak nie zatiaľ,“ uzavrela s úsmevom Mokráňová.

Lucia Mokráňová má spravené len prsia. Všetko ostatné je vraj dielom prírody. Zdroj: Instagram L.M.