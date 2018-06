Rytmus chce kúpiť nové hniezdočko lásky za nehoráznu sumu: Pozrite na ten luxus!

BRATISLAVA – Buchne sa po vrecku?! O tom, že moderátorka Jasmina Alagič (28) a raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) sú do seba zahľadení, niet ani pochýb. Bez problémov sa pochvália zamilovanými fotografiami či láskyplnými vyznaniami na sociálnych sieťach. A zdá sa, že to spolu myslia naozaj vážne. Podľa našich informácií už totiž obzerajú nový dom.

Rytmus a Jasmina sú spolu len krátko, no svoj vzťah si užívajú naplno. A po počiatočnom skrývaní už nemajú problém ani so zverejňovaním svojej lásky. Fotografie spoločných bozkov vidieť na ich profiloch už stále. A najnovšie sme zistili, že dvojica spolu už obzerá aj nové hniezdočko lásky. „Rytmus a Jasmina obzerajú nové domy. Chceli by si nejaký kúpiť,“ dozvedeli sme sa od zdroja blízkeho dvojici.

Dokonca nám do redakcie prišiel tip, že o jeden konkrétny prejavili aj väčší záujem. „Rytmus plánuje kúpu tohto domu v Čunove za 649 000 tisíc eur,“ napísal nám človek, ktorý nám zaslal aj samotnú ponuku inzerátu. Dom má 5 izieb s celkovou plochou 235 m2 a pozemok s rozlohou 659 m2.

„Ide o modernú, nadčasovú vilu s bazénom, ktorá ponúka okrem prestížnej vilovej lokality aj pôsobivú čistú architektúru a udržiavanú okrasnú záhradu. Celému domu dominujú nadštandardné prírodné materiály a sofistikovaná jednoduchosť,“ píše sa v inzeráte.

Oslovili sme aj samotného Rytmusa, či túto nehnuteľnosť plánuje kúpiť a čo ho na nej najviac oslovilo, ale nedvíhal nám telefón ani neodpovedal na sms. Či si ju naozaj kúpi, zrejme ukáže až čas. Keďže je momentálne so svojou láskou v Benátkach, naplno sa jej venuje a nenechá sa zjavne nikým a ničím rušiť. Viac fotografií nehnuteľnosti, o ktorú má Rytmus záujem, nájdete v našej GALÉRII»