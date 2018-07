Vojna Medzi Darou a Rytmusom: Psychiater odsúdil raperovo správanie... Patrik, uvedom sa!

BRATISLAVA/PRAHA - Známy raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) už nejaký ten týždeň tvorí pár s moderátorkou Jasminou Alagič (29). Tej vyznáva lásku spôsobom, ktorý ranil jeho bývalú priateľku Daru Rolins. Tá sa so svojimi pocitmi zverila aj verejnosti. Hoci by si človek povedal, že sa Rytmus pri pohľade na svoju utrápenú expartnerku začne trochu krotiť, opak bol pravdou a opäť ju slovami zranil. Na jeho správanie sa pozrel aj psychiater a jasne vyjadril, čo si o tom myslí.

Rytmus teraz takmer každý deň na sociálnych sieťach zdieľa fotografie a videá so svojou aktuálnou priateľkou Jasminou Alagič, ktoré obohacuje o romantické vyznania lásky. Vidieť, že spevák je do exotickej krásky po uši zamilovaný a jeho odkazy Jasmine sú oveľa vrúcnejšie než tie, ktorými sa prezentoval počas dlhoročného vzťahu s Darou. No mnohí jeho či Darini fanúšikovia si myslia, že týmito svojimi vyjadreniami to prepískol a možno chtiac, možno nechtiac tak ublížil svojej bývalej. Ponižovanie speváčky odsudzuje aj známy český odborník Jan Cimický, ktorý pre extra.cz na rovinu priznal, čo si o raperovom správaní myslí.

„Keď človek začne nový vzťah, nie je džentlmenské nadávať a ohovárať predchádzajúceho partnera. A ani dáma by sa tak nemala správať. I druhá strana by určite mala príležitosť, ako bývalého priateľa očierniť. To by si mal pán Rytmus uvedomiť,“ povedal psychiater. Podľa neho z porozchodovej situácie vychádza svojím správaním lepšie Dara. „Správa sa ako dáma. Je to vyzretý človek. Čo hovorí, je rozumné. Samozrejme to, ako sa jej bývalý priateľ správa a čo hovorí, je bolestivé, a asi ju mrzí, že sa človek, do ktorého vkladala určité nádeje, správa ako nedospelý chalan,” myslí si Cimický.

Podľa odborníka na dušu by si mal Rytmus uvedomiť, že z vlastného rozhodnutia strávil s Rolins takmer 7 rokov. „A i keby bola v skutočnosti úplne tou najhoršou partnerkou, Rytmus i tak zosmiešňuje sám seba. Veď s ňou bol, a to dlho! Pokiaľ to bola iba pretvárka a póza, aby sa prisal na jej popularitu, potom je to skutočne trápne,“ neberie si servítku psychiater.

Chápe síce, že emócie sú čerstvé, no človek by nemal konať s horúcou hlavou. „​Odstup je dôležitý. Krátko po ukončení vzťahu nie sú spomienky ešte utriedené. Určite sú i veci, ktoré neboli pekné, ale na súkromné hodnotenie je dosť času,“ upozorňuje Cimický. A na záver dodal, že ak sa Rytmus sťažuje, že Dara rieši jeho súkromie, mal by ho ako prvý rešpektovať on. Keby verejne nedával také provokatívne prehlásenia, ani Dara by sa neozvala. Nechajme sa teda prekvapiť, ako sa táto prestrelka medzi nimi nakoniec skončí.