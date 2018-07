Zamilovaný Rytmus vytočil fanúšikov: TRAPAS na festivale... Vypískali ho!

Patrik Rytmus Vrbovský, Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - Už niekoľko mesiacov Patrik Rytmus Vrbovský (41) zapĺňa slovenské a české médiá svojím súkromným životom. Najprv sa rozišiel so speváčkou Darou Rolins (45) a onedlho na to sa dal dokopy s moderátorkou Jasminou Alagič (29). Ktovie, či aj toto malo nejaký vplyv na to, ako zareagovali diváci na víkendovom festivale Sázavafest. Keď totiž raper vyšiel na pódium, ľudia ho vypískali!