Zamilovaný Rytmus vracia úder utrápenej Dare: Toto ju úplne položí!

BRATISLAVA - Bude z toho vojna? Patrik Rytmus Vrbovský (41) už nejaký ten týždeň tvorí pár s exotickou kráskou Jasminou Alagič (29). Tú vymenil za česko-slovenskú hviezdu Daru Rolins (45), s ktorou tvoril pár sedem rokov. Hoci sa bývalí partneri po rozchode vyjadrovali, že zostanú priateľmi a stále k sebe prechovávajú hlboké city, momentálne to vyzerá tak, že až také ružové to medzi nimi nie je...

Rytmus totiž takmer každý deň na sociálnych sieťach zdieľa fotografie a videá s Jasminou, ktoré obohacuje o romantické vyznania lásky. Len slepý by si nevšimol, že zo svojej priateľky je poriadne namäkko a jeho odkazy Jasmine sú oveľa vrúcnejšie než tie, ktorými sa prezentoval počas dlhoročného vzťahu s Darou. Nehovoriac o tom, že zamilované príspevky jej nevenoval ani zďaleka tak často, ako mladej moderátorke.

Rytmus je skrátka zaľúbený až po uši, čím sa absolútne netají. Zrejme mu však ušlo, že svojimi vyjadreniami poriadne ubližuje svojej bývalej. „To, kedy a kde sme sa stretli prvý krát a ako to začalo si necháme pre seba. Bolo to to najsilnejšie, čo som v živote zažil, a behom minúty som cítil, že si...“ napísal pred pár dňami pod spoločnú fotografiu s Jasminou.

Tento komentár nenechal chladným speváčku, ktorá následne uverejnila príspevok s hĺbavým komentárom. „Niekedy vás veci zaskočia, sklamú, prekvapia, preberú z ilúzie ešte aj teraz, v dospelom veku,“ napísala zjavne rozrušená blondínka. „Keby to občas nepichlo u srdca, ani nevieme že ho máme,“ dodala, na čo ju okamžite začali podporovať fanúšikovia i niekoľko známych osobností. Všetci totiž hneď pochopili, o čom Dara hovorí a že príspevkom zrejme vyjadruje sklamanie zo svojho ex.

Rytmus sa na Instagrame opäť vyznal svojej polovičke. Hovorí, že prežíva najšťastnejšie obdobie vo svojom živote. Zdroj: Instagram P.V. ​

Hoci by si človek povedal, že sa Rytmus pri pohľade na svoju utrápenú bývalú partnerku začne trochu krotiť, opak je pravdou. Reakciou bola ďalšia fotografia s Jasminou, ktorou dal jasne najavo, ako vzťah vníma. „Prežívam NAJŠŤASTNEJŠIE OBDOBIE, aké som kedy mal,“ vyznal sa otvorene, čím Daru opäť poriadne potopil.

Z toho, ako celú situáciu vníma speváčka či jeho fanúšikovia, si ťažkú hlavu zjavne nerobí. „Tí čo mi to neprajú, lebo sú osamelí alebo v nešťastnom vzťahu, živote, prajem to, čo zažívam ja,“ odkázal všetkým a nie je vôbec vylúčené, že narážal aj na svoju bývalú.