Vanesse Šarköziovej zlomil srdce bývalý superstarista: Takto s ním pozametala!

Úspešných Diablov k vytvoreniu muzikálu podnietili skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojho súkromného života. Jedna z nich sa dostala aj do samotného názvu. Prekliatie si totiž na vlastnej koži zakúsil práve Ernest. „Totiž ľudia si myslia všeličo, že je to len niečo vymyslené, no naozaj to existuje. Bohužiaľ som to prežil aj ja,“ povedal nám hudobník, ktorého práve toto obdobie priviedlo k myšlienke uvedenia muzikálu Prekliatie.

Zápletka sa pritom točí okolo nešťastnej lásky medzi bielou ženou a rómskym mužom, ktorá je podľa Šarköziovcov často problematická. A hoci by sa mohlo zdať, že takéto spojenie odsudzujú len „bieli“, podľa Silvie a Ernesta majú s takýmto spojením problém aj Rómovia.

Partnera krásnej Vanessy Šarköziovej si zahrá talentovaný nitriansky spevák Marcel Dragúň. Zdroj: Vlado Anjel

Okrem úžasnej cigánskej hudby a temperamentu sa tak fanúšikovia môžu tešiť i na perfektné tanečné výkony, množstvo emócií a búrlivý dej plný zvratov. Dve z hlavných úloh stvárnia snáď najväčšie klenoty z Cigánskych diablov - Silvia a jej čoraz úspešnejšia dcéra Vanessa. Núdza však nebude ani o ďalšie známe mená. V autorskom muzikále si totiž zahrá feši slovenský herec i talentovaný bývalý superstarista, z ktorého bol kedysi nadšený aj obávaný kat Paľo Habera.

„Sme súčasťou deja. Hudbu robí naša kapela Cigánski Diabli, hrá tam aj Vanessa so Silviou. Tá si zahrá matku cigánskeho muža, ktorého stvárňuje mladý nitriansky spevák Marcel Dragúň. Taktiež tam bude aj Karol Csino, ktorý je vlastne diablom, ktorý pokúša a hrá sa s ľuďmi, skúša ich,” prezradili nám Silvia s Ernestom mená, ktoré poriadne zamávajú celým príbehom.

Silvia Šarköziová svojim spevom na generálke divákom vyrážala dych. Zdroj: Vlado Anjel

Zápletka sa má týkať nevery Vanessinho partnera, ktorá mu jeho počínanie poriadne spočíta. „Môj snúbenec sa na plese zamiluje do bielej a zadanej ženy a opustí ma. Mne to tak ublíži, že ma zláka diabol a uvalím na neho kliatbu,” prezradila nám čo-to z deja šikovná Vanessa, ktorá už počas generálky podávala famózny výkon.

Ako zaujímavý príbeh nakoniec dopadne, sa môžete už onedlho presvedčiť vy sami. Posolstvo muzikálu však jednoznačne nie je žiadny prvoplánový gýč. „Je to zo súčasnosti, chceme poukázať na medziľudské vzťahy a spoločenskú situáciu, ktorá nám nie je ľahostajná. Zápletka sa týka lásky a nevery, kde ide o vzťah medzi bielou ženou a cigánskym mužom, keďže je to niečo, čo v reálnom živote robí problém obom stranám - Rómom aj bielym,“ uzavreli Šarköziovci, ktorí dúfajú, že takýmto spôsobom inšpirujú ľudí k tomu, aby boli voči sebe tolerantnejší,