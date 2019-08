Láske je KONIEC! Talentovaná speváčka priznala, že je opäť sama

Je krásna a talentovaná, no v láske sa jej veľmi nedarí. Speváčka a huslistka Vanessa Šarköziová má nabité leto. Okrem toho, že hosťuje na koncertoch Cigánskych diablov, koncertuje aj so svojou kapelou a s orchestrom, s ktorými sa stihla pozrieť napríklad do Berlína či Prahy. Aj preto nás zaujímalo, či má kráska čas aj na súkromie a ako je to u nej s láskou.

Zdroj: Instagram V.S.

Ešte nedávno sa totiž Vanessa netajila tým, že jej učaroval vnuk známeho hudobníka Ľuba Virága, David Virág. Na sociálnej sieti si dvojica zverejňovala spoločné zábery, z ktorých bolo na prvý pohľad jasné, že sú obaja zaľúbení až po uši. Žiaľ, ako nám po bratislavskom koncerte Cigánskych diablov speváčka potvrdila, momentálne to ťahá sama. „Som single, ale spokojná single," prezradila Vanessa s úsmevom.

Zdroj: Instagram V.S.

O nápadníkov síce núdzu nemá, no nie vždy to skončí tak ako si dvojica predstavuje. „Ja som veľmi kamarátsky typ, aj do tých chalanských partií, takže to vždy zostane pri tom kamarátskom." Prieberčivá nie je, no na to, aby sa ju niekto zaujal, musí podľa nej preletieť iskra. O ideálnom mužovi má svoju predstavu. Aké kvality by mal mať jej budúci partner, ale aj to, kde strávi letnú dovolenku, sa dozviete v našom videorozhovore.