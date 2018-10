Čo kamery v Let's Dance nevideli: Kalisovej nežnosti a Ďurianovej bozky so zajačikom!

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA – Tomu sa povie láska! Uplynulú nedeľu si diváci televízie Markíza mohli vychutnať už 7. kolo obľúbenej tanečnej šou Let's Dance. Na televíznych obrazovkách predviedlo šesť párov svoje tanečné umenie. My sme si posvietili však na to, čo sa dialo mimo televíznych kamier. Známe tváre, ktoré zasadli do hľadiska, sa totiž nebránili predviesť intímnosti a vrúcne bozky. Reč je o moderátorke Miriam Kalisová (32), ktorá si vymieňala nežnosti s partnerom Dušanom Pašekom (32) a sestre Marianny Ďurianovej (40) Darine Šipošovej Ďurianovej (41), ktorá sa zas bozkávala so svojím zajačikom.

V tanečnej šou na Markíze v nedeľu večer predviedlo 6 párov dych berúce výkony. Na televíznych obrazovkách sa teda bolo rozhodne na čo pozerať. No zaujímavosti sa však diali aj v zákulisí, a to diváci doma pri obrazovkách rozhodne nemali šancu vidieť.

Do hľadiska totiž opäť zasadli mnohé známe tváre, ktoré si program prišli vychutnať na vlastné oči. Jednou z nich bola i markizáčka Miriam Kalisová, ktorá prišla bok po boku so svojím priateľom Dušanom Pašekom. To, že sú ešte stále čerstvo zaľúbení, bolo na nich okamžite vidieť. Neustále si vymieňali nežnosti, hladkali sa a držali za ruky. Nehovoriac o tom, že sa počas večera k sebe nežne túlili.

Miriam Kalisová a Dušan Pašek sa k sebe nežne túlili.

Kúsok ďalej od nich to tiež poriadne iskrilo. Sestra známej moderátorky Marianny Ďurianovej Darina Šipošová Ďurianová sa totiž objavila v spoločnosti s výrazne mladším mužom, ktorý jej robil spoločnosť. No ako sa zdá, nebol to len sprievod. Tento zajačik je zjavne brunetkin aktuálny milenec. Svedčia o tom naše zábery, na ktorých sa dvojica vrúcne bozkáva. A keďže sa nehanbili vymieňať si intímnosti na verejnosti, zjavne pár tvoria už nejaký čas.

Sestra známej moderátorky Marianny Ďurianovej Darina s mladým zajačikom. Takéto horúce bozky predviedli.