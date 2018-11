VIEME PRVÍ! Nový párik v slovenskom šoubiznise: Zaiskrilo to medzi nimi v Let's dance!

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA - Tak toto by zrejme nikto nečakal! Hoci vznik párov počas tanečnej šou Let's dance už možno považovať za určitú tradíciu, dokopy sa zvyčajne dávajú dvojice, ktoré spolu v súťaži tancujú. Tentokrát však iskra z parketu preskočila rovno do hľadiska. Sympatickému Lukášovi Hojdanovi (30), ktorý tvoril tanečný pár s Evelyn Kramerovou (27), totiž učarovala mladá slovenská herečka. A je to obojstranné!

Dvojicu sme prvýkrát stretli asi pred mesiacom počas obeda v nákupnom centre. Už vtedy to vyzeralo tak, že krásna herečka a tanečník majú viac než kamarátsky vzťah. Keď sme však Mary kontaktovali, priznala nám, že hoci sa s Lukášom v súkromí stretáva, ide o úplne čerstvú záležitosť, ktorá v tom čase trvala ešte len týždeň.

Po mesiaci je však viac než jasné, že ide o lásku. Talentovanú brunetku, známu z markizáckeho seriálu Kukučka, sme totiž opäť stretli na priamom prenose Let's dance, ktorého sa zúčastňuje viac-menej pravidelne. Dvojica sa už vzájomnými sympatiami nijak netají a počas väčšiny prestávok si Lukáš našiel aspoň chvíľku času, aby sa mohol svojej polovičke venovať.

Mary Havranová a Lukáš Hojdan tvoria naozaj mimoriadne pekný a sympatický pár. Zdroj: archív topky

Po ukončení živého vysielania už nechýbali ani nežné gestá a do zákulisia sa pár vybral ruka v ruke. „Mary a Lukáš sa už niekoľko týždňov stretávajú a sú si veľmi blízki. Iba slepý by si nevšimol, ako to medzi nimi iskrí,” dozvedeli sme sa od zdroja z prostredia Markízy. Oslovili sme v tejto súvislosti aj samotnú dvojicu, nech nám prezradí, či je ich vzťah už oficiálny. Svoje súkromie sa však rozhodli nekomentovať. No treba uznať, že to dvojici spolu skutočne pristane a držíme palce, aby im spoločné šťastie vydržalo.