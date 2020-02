VOĽBY 2020 Z volebného boja vypadlo zatiaľ 14 kandidátov

BRATISLAVA - Z volebného boja o kreslo poslanca v Národnej rade (NR) SR vypadlo zatiaľ 14 kandidátov. Vyplýva to z informácií na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.

Najviac ľudí, päť, opustilo kandidačnú listinu strany Slovenská liga. Ide o Renátu Knezović, Zuzanu Čičovú, Alexandra Koreňa, Janu Bédiovú a Petra Lahitu. Z kandidátky strany Vlasť odstúpili traja uchádzači - Jozef Škultéty, Natália Balanová a Roman Hudok. Z tejto strany zároveň jedného kandidáta odvolali, ide o Ivana Hriczka.

Z kandidátky koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu odstúpil okrem Erika Radačovského aj Milan Ftorek, ktorý je členom predsedníctva PS. Súčasný nezaradený poslanec NR SR Jakub Nedoba pred časom odstúpil z kandidátky Demokratickej strany. Strana Kotlebovci - ĽSNS odvolala zo svojej kandidátky Mareka Beláka a SNS Jána Krišandu, ktorý musel odísť pre údajnú komunikáciu s obžalovaným Marianom Kočnerom.

Kandidáti sa môžu vzdať kandidatúry alebo môžu byť odvolaní najneskôr 48 hodín pred začatím sa volieb. Odstupovať teda môžu do 27. februára do 7.00 h. Okrem jednotlivých kandidátov môže strana do 27. februára vziať späť aj celú svoju kandidátnu listinu. Vo voľbách kandiduje 25 politických subjektov, z toho 24 strán a hnutí a jedna koalícia.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.