VOĽBY 2020 Občianska konzervatívna strana podala podnet: Smer-SD a SNS mali porušiť zákon o volebnej kampani

O všetkých troch návrhoch bude Národná rada SR rokovať v skrátenom legislatívnom konaní v utorok 18. februára. Náklady týchto opatrení nie sú presne vyčíslené. Podľa OKS však môžu dosiahnuť 300 až 400 miliónov eur už v tomto kalendárnom roku a v nasledujúcich rokoch budú náklady ešte vyššie. „K porušeniu zákona o volebnej kampani môže podľa nášho názoru prísť v súvislosti so schvaľovaním vládnych návrhoch zákonov o takzvanom trinástom dôchodku, o zvýšení prídavkov na deti a o zrušení diaľničných známok. Máme podozrenie, že v súvislosti s touto aktivitou môže prísť k porušeniu zákona o volebnej kampani, ktorý hovorí o limite výdavkov na volebnú kampaň, povinnosti uhrádzať náklady na kampaň z transparentného účtu a označovať v kampani jej objednávateľa a dodávateľa,” vysvetlil Petrovič.

Kazda doplnil, že predmetné návrhy zákonov neboli súčasťou programového vyhlásenia vlády, vláda ich dlhodobo nepripravovala, neprešli riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, majú byť schválené tesne pred voľbami v skrátenom legislatívnom konaní, majú výrazný nepriaznivý vplyv na verejné financie a sú prezentované ako súčasť volebnej kampane Smeru-SD a SNS. „Vzhľadom na uvedené máme podozrenie, že schvaľovanie týchto troch návrhov zákonov nemožno považovať za bežný legislatívny proces, ale za aktivitu v rámci volebnej kampane Smeru-SD a SNS. Ide evidentne o činnosť, za ktorú sa bude platiť úhrada vo forme zvýšených výdavkov verejných rozpočtov,” upozornil Kazda.

Petrovič a Kazda zároveň namietajú, že spomínané strany mohli porušiť aj ďalšie ustanovenia zákona o volebnej kampani, a to tým, že úhrada nákladov na túto formu ich volebnej kampane nebude uhradená z ich transparentných účtov, ako to predpokladá zákon, ale pôjde o prostriedky, ktoré sú vedené na účtoch štátu, Sociálnej poisťovne a Národnej diaľničnej spoločnosti. Tým podľa ich názoru môže prísť k porušeniu zákonom stanovenej povinnosti. Za toto porušenie zákona hrozí strane pokuta od 10 do 100-tisíc eur. „Žiadame ministerstvo vnútra, aby prešetrilo podozrenie, že politické strany Smer-SD a SNS vyššie spomínanou aktivitou porušili namietané ustanovenia zákona o volebnej kampani. V prípade, že zistí, že sa tieto strany dopustili správneho deliktu, udelilo im pokutu v súlade so zákonom,” uzatvoril Petrovič.