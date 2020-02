VOĽBY 2020 Mafiánsky bos poslal otvorený list premiérovi: Neodrezal som hlavu v Reichelovom hoteli

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini bol počas uplynulého víkendu spolu s bývalým prezidentom a predsedom strany Za ľudí Andrejom Kiskom hosťom v diskusnej relácii RTVS O 5 minúť 12. V nej okrem iného prišla na pretras aj téma videa, v ktorom Michal Šuliga a Milan Reichel debatujú o pozemkoch, ktoré mal Kiska kúpiť. Do tejto témy po diskusii nečakane zasiahol aj tretí a nemenej podstatný člen z čias minulých, známy boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák.

Hodnovernosť videa spochybnila už aj samotná strana Za ľudí, ktorá okrem iného spomenula polohu kamery na biliardovom stole či odraz reflektora v okne. Aktéri vraj mali vedieť, že sú snímaní a Kiska medzičasom spomenul, že ide o etudu, v ktorej účinkujú "veľmi zlí herci". Pellegrini sa v debate s Kiskom začal venovať aj osobe Milana Reichela, ktorý bol šéfom popradského podsvetia v 90. rokoch. "Čo ma pán Kiska povedať, keď sa na tom videu o ňom rozprávajú dvaja vagabundi? O jednom z nich som čítal, že to bol človek, ktorý v Poprade bol v miestnosti, kde Černák odrezával hlavu človeku," povedal Pellegrini v diskusii, hoci pár sekúnd predtým tvrdil, že video nebude komentovať.

Černák mal zatiaľ v cele zapnutý televízor

Premiér zrejme v tej chvíli netušil, že na politickú diskusiu sa díva aj odsúdený vrah a niekdajší boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák. Ten sa po skončení diskusie rozhodol konať a premiérovi na úrad vlády poslal otvorený list priamo z leopoldovskej väznice, kde si odpykáva doživotný trest za viacero vrážd.

List, ktorý z leopoldovského väzenia poslal Černák Pellegrinimu Zdroj: ÚTVOS Leopoldov

Chcem veriť, že nie ste táraj

Černák v úvode listu spomenul, že živý prenos sledoval priamo vo svojej cele. "V tejto relácii ste sa okrem iných tém dotkli aj mojej osoby, kde ste klamlivo verejnosti uviedli nasledovné: "... jeden z nich, myslím Reichel som o ňom čítal, veď to bol človek, ktorý v Poprade bol v miestnosti, keď Černák odrezával hlavu človeku..." odcitoval premiérove slová bývalý mafiánsky boss.

Černák chce od premiéra ospravedlnenie Zdroj: Topky/Peter Korček

"V ďalšej časti tejto relácie ste sám o sebe doslovne povedali citujem: "Ja nemám tento luxus, že aj tu v tejto relácii si môžem potárať hocičo...". Chcem preto veriť, že nie ste len taký nezodpovedný táraj, ktorý potára kadečo a po preštudovaní si rozsudku Okresného súdu v Prešove zo dňa 10.11.2009, sp. zn. 3T 23/08, z ktorého jednoznačne vyplýva, kto tú hlavu v Reichelovom hoteli odrezal, (teda, že som to určite nebol ja) sa mi verejne chlapsky ospravedlníte," vyzval Černák súčasného premiéra Petra Pellegriniho. Bývalý bos podsvetia nepriamo narážal na to, že policajtovi odrezal hlavu Michal Csémy, pôvodne pápayovec, ktorý sa neskôr pridal k černákovcom.

Kiska v nedeľnej diskusii s Pellegrinim Zdroj: Reprofoto/RTVS ​

Chce sa obrátiť na súd

Černák sa dokonca chce obrátiť na súdne orgány. "Pokiaľ tak neučiníte, tak aj ja budem veriť rečiam, ktoré o Vás kolujú, tj. že Vy nie ste chlap a budem to ospravedlnenie od Vás žiadať prostredníctvom súdu," skonštatoval odsúdený Černák.

Reichel sa tam podľa Černáka neocitol náhodou

​Černák v závere listu popisuje okolnosti, ktoré sa udiali v hoteli Gerlach, patriaci Reichelovi. "Reichel nebol len náhodný pozorovateľ pri odrezávaní hlavy v tej miestnosti v jeho hoteli a keby mu nebol v čase vyšetrovania tohto skutku pomohol vyviniť sa z tejto a ďalších vrážd jeho kamarát, ktorý s ním chodieval cvičiť do jeho posilňovne v hoteli - Branislav Zurian (terajší riaditeľ NAKA) s pomocou Lučanského a Šufliarskeho, dnes by sedel vedľa mňa v cele a nevyrábal by trápne videá," napísal Černák, ktorý zrejme odkazoval na spomínané video Šuligu a Reichela z minulého týždňa.

Vražda, o ktorej Pellegrini v diskusii hovoril sa zrejme týkala bývalého policajta Gustáva Slivenského, ktorý bol 25. marca 1997 v hoteli Gerlach viackrát pobodaný nožom a následne mu bola oddelená hlava od tela. Neskôr bola táto hlava vystavená na jednom z vozidiel zaparkovaných na popradskom sídlisku prikrytá policajnou čiapkou ako symbol výstrahy pre ostatné bezpečnostné zložky štátu.