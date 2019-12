Premiér reaguje na britské voľby: Vyzval Slovákov v Británii, aby sa čím skôr zaregistrovali

BRATISLAVA - Slovensko nemá lepšie miesto na svoju existenciu, ako je Európska únia (EÚ). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Peter Pellegrini. Reagoval tým na štvrtkové parlamentné voľby v Spojenom kráľovstve, v ktorých výrazne zvíťazil premiér Boris Johnson hlásajúci vystúpenie z EÚ do 31. januára 2020. Premiér verí, že brexit nebude signálom pre ďalšie krajiny, aby EÚ opustili. Slováci, ktorí žijú vo Veľkej Británii, by sa čím skôr mali zaregistrovať, aby mali garantované svoje práva.

„Výsledky volieb v Británii už zjavne nikoho nenechajú na pochybách, že Veľká Británia Európsku úniu opustí. Považujem to za zlú správu, ale premiérovi Johnsonovi gratulujem k víťazstvu,“ vyhlásil Pellegrini.

Predpokladá, že Británia veľmi rýchlo ratifikuje dohodu o vystúpení. Pellegrini preto upozornil, že na vyrovnanie si všetkých vzťahov tak ostane len 11 mesiacov. "Ak by sme do 11 mesiacov neboli schopní všetko dojednať, tak sa pre nás Británia stane treťou krajinou, ako hociktorou inou, na ktorú potom začnú platiť predpisy, a to nikto z nás nechce," komentoval.

Do konca roka 2020 sa podľa premiéra nezmení nič zhruba pre 100.000 Slovákov žijúcich, pracujúcich či študujúcich v Británii, potrebujú sa však zaregistrovať. "V prípade, že by sa nezaregistrovali, tak im už nebudú musieť byť garantované tie isté práva, aké majú garantované dnes. Pretože, ak sa zaregistrujú, tak sa na nich bude prihliadať ako na obyvateľov a občanov Veľkej Británie a budú im platiť všetky práva aj po roku 2020," zdôraznil s tým, že si to nemajú nechať "na poslednú chvíľu".

Zdroj: SITA/AP/Kirsty Wigglesworth

Pripomenul, že všetky dôležité informácie týkajúce sa brexitu zverejnilo na svojom webe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. "Na druhej strane, ako premiér SR všetkých pozývam naspäť, aby sa vrátili domov na Slovensko. V prípade, ak majú chuť, aby nezostávali vo Veľkej Británii," zdôraznil. Rovnako prízvukoval, že Slovensko má svoje miesto v EÚ.

Smer propaguje zodpovednú zmenu, Pellegrini sa vyjadril aj k Ficovi

„Zodpovednú zmenu“, ktorú Smer-SD propaguje vo svojej volebnej kampani, považuje Pellegrini za zmenu, ktorá prišla s jeho nástupom na post predsedu vlády. „Slovensko potrebuje zmenu. Sme demokratická krajina, ktorá ide čeliť veciam, o ktorých sme doteraz nechyrovali, ako je demografická zmena, starnutie obyvateľstva, digitalizácia či robotizácia. Musíme na tieto veci reagovať,“ priblížil predseda vlády.

K obvineniu predsedu Smeru-SD Roberta Fica z podnecovania rasovej nenávisti uviedol, že je na ňom, aby vysvetlil, ako to myslel, keď ho predvolajú. „Myslím si, že bude schopný to vysvetliť. Nič to však nemení na tom, že Smer-SD nikdy nebude súhlasiť s názormi, ktoré prezentuje Ľudová strana Naše Slovensko. Netreba však zatvárať oči pred problémami s Rómami,“ zdôraznil Pellegrini. To, že sa za obvineného Roberta Fica postavil poslanecký klub strany, považuje za logické.