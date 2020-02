VOĽBY 2020 Pellegrini je z exit pollov sklamaný, Fico sa novinárom vyhol

Róbert Fico využil neprítomnosť väčšiny novinárov v press centre strany Smer a takmer nepozorovane vošiel do centrály. Pellegrini prišiel hlavným vchodom a pokojne odpovedal novinárom.

Do centrály Smeru-SD sa približne od pol desiatej večer pomaly trúsili kandidáti do NR SR. Medzi prvými prišiel minister hospodárstva Peter Žiga. Krátko po ňom prišiel syn bývalého ministra vnútra Erik Kaliňák. Na otázky novinárov však neodpovedal. Následne dorazili Martin Glváč a minister financií Ladislav Kamenický. Obaja boli skúpi na slovo. Krátko po nich si cestu medzi čakajúcimi novinármi urobil Ľuboš Blaha. Keď prichádzal obecenstvo pozdravil: „Česť práci“. Rozdával úsmevy avšak žiadne výrazné komentovanie situácie neposkytol.

Iba minúty pred príchodom premiéra Petra Pellegriniho sa medzi novinárov stojacich vonku pred vchodom do budovy dostala správa, že Róbert Fico využil situáciu a do centrály vošiel zadným vchodom cez takmer úplne prázdne press centrum.

Peter Pellegrini vystúpil z auta s úsmevom. V čase, keď prichádzal sa už v televízii Markíza ukázali prvé „zahalené“ výsledky exit pollu, ktorý pre TV Markíza vyrobila agentúra Focus. Aj keď bolo ešte moratórium, z grafu sa dalo vytušiť aké percentá patria Smeru. Ak by sa takéto výsledky potvrdili, považoval by to za sklamanie. Nezabudol dodať, že sa pred novinármi nebude skrývať a príde za nimi aj neskôr.

Denisa Saková reagovala v rovnakej situácii tak, že ak sa výsledky potvrdia, prijme ich s pokorou. „Voliči si zvolili, čo si zvolili...“ dodala.

Približne desať minút po pol jednej Smer zorganizoval brífing podpredsedov strany. Zúčastnili sa ho Juraj Blanár, Peter Žiga, Richard Raši a volebný líder a stále premiér Peter Pellegrini. Pellegrini povedal, že ak sa výsledky potvrdia, bude sklamaný, pretože sociálna demokracia si zaslúži viac ako 15 % hlasov. Sú však vďační za každý hlas a Pellegrini rád osobne pogratuluje víťazovi. Zároveň je pripravený po takomto výsledku ponúknuť svoju funkciu podpredsedu strany. Zvyšní podpredsedovia sa k tomu vyjadria až na tlačovke v nedeľu poobede. Na nej by mal byť prítomný aj predseda strany Róbert Fico, ktorý na brífingu po polnoci chýbal. Hneď na začiatku brífingu skočil do reči premiérovi "hlas ulice", ktorý cez otvorené okno na Súmračnej zakričal: "Pelle do basy"