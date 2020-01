VOĽBY 2020: V študentských simulovaných voľbách bude hlasovať zhruba 50-tisíc stredoškolákov

Študentské voľby sú apolitickou iniciatívou a organizujú sa pri príležitosti konania parlamentných volieb. Účasť prvovoličov je podstatná a tvorí významný segment voličov, uviedol na konferencii politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov. Do simulovaných volieb sa doteraz podľa členky Rady mládeže v Banskej Bystrici Natálie Zigmundovej zapojilo 172 škôl, vrátane maďarských.

Politológ Mesežnikov uviedol, že účasť prvovoličov je podstatná. Tvoria podľa neho významný segment elektorátu, ktorý však nie je ľahko mobilizovateľný. Podotýka, že aktívna účasť prvovoličov bola napríklad kľúčová v roku 1998 pri vstupe Slovenska do NATO. Kvituje existenciu Študentských volieb, ktoré podľa neho prinášajú zaujímavé výsledky a budujú istú voličskú základňu. Bývalý diplomat, vedúci Stálej misie SR pri OSN v Ženeve a odborník na ľudské práva Kálmán Petőcz tvrdí, že súčasná politická situácia je adekvátnym obrazom aj slovenského školstva, miestnych pomerov či vzorov, ktoré mladí stretávajú v spoločnosti.

Doplnil, že problém slovenskej politiky nie je len na strane voličov ale aj na strane ponuky. Podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Petra Goliaša je veľká časť prvovoličov v politickej sfére dezorientovaná. Ich nevedomosť podľa neho vedie k apatii alebo k náchylnosti voliť nedemokratické či extrémistické strany. Vytvoriť plnohodnotne funkčnú demokraciu je ťažké, preto má význam zaujímať sa o politickú situáciu a voliť zodpovedne.

Vzniká viacero projektov

V rámci volieb vzniká viacero projektov, ktoré majú za cieľ priblížiť parlamentné voľby a fungovanie politickej scény. Študenti z projektu SpoznajKandidáta.sk chcú zvýšiť záujem o politiku pomocou krátkych dynamických videí. Chcú ich nakrútiť 30 až 40 a zahrnúť v nich každý politický subjekt, ktorý získal v prieskume AKO nad päť percent. Zo svojich videí vylučujú kandidátov strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko.

Videá študenti delia tematicky na tri časti. Prvú časť tvoria všeobecné otázky, napríklad aké sú obľúbené knihy kandidáta či koľko je ochotný zaplatiť za oblečenie. Druhá časť je morálna dilema a tretia časť je politická, v ktorej sa kandidát vyjadrí k politickej scéne. Zakladateľ vzdelávacieho portálu zmudri.sk Julian Gerhart spustil kampaň Už ste dosť veľkí. Ten sa snaží motivovať prvovoličov, aby išli voliť. Ide o apolitický projekt, ktorý má za cieľ ozrejmiť a vysvetliť ako funguje vláda, parlament či voľby.

Študentské voľby sú apolitickou iniciatívou a konajú sa šiestykrát. Ich primárnou úlohou je najmä výchova mladých k aktívnemu občianstvu. Do simulovaných študentských volieb, ktoré sa zamerali na voľbu prezidentky sa zapojilo 160 škôl a do volieb do Európskeho parlamentu sa prihlásilo 220 škôl. Zigmundová uviedla, že do volieb sa doteraz zapojilo 172 škôl.

Pre školy s vyučovacím jazykom maďarským pripravili materiály v ich rodnom jazyku. Registráciu síce uzavreli 13. januára, no školy by sa mohli ešte zapojiť, ak skontaktujú organizátorov. Študentské voľby sú apolitický projekt, nepropagujú žiadnu konkrétnu stranu alebo hnutie, ale prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychovávajú k aktívnemu občianstvu. Vo voľbách sa bude počítať každý jeden hlas.