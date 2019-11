PS/SPOLU náhle zrušili program: Kiska dostane pakt o neútočení dostane kuriérom, SaS sa chce pridať

Andrej Kiska ešte ráno informoval o tom, že sa dnes pripojí k spolupráci s jeho najbližšími partnermi PS/SPOLU a KDH. Kvôli náhlej zmene programu predsedov PS/SPOLU sa však brífing zrušil. Koalícia oznámila Kiskovi mailom, že dohodu mu doručí kuriér. Kiska ju chce podpísať osobne.

Aktualizované 14:20 SaS má záujem pridať sa k dohode o neútočení

Opozičná strana SaS má záujem pridať sa k dohode o neútočení, ktorú v lete podpísali mimoparlamentné strany KDH a koalícia PS/SPOLU. Povedal to v pondelok predseda SaS Richard Sulík. „SaS má záujem pristúpiť k takejto dohode, ak tam bude zmienka o tom, že zúčastnené strany nepôjdu po voľbách do koalície so stranou Smer-SD,“ uviedol Sulík. Zároveň reagoval na zrušené stretnutie lídrov a myslí si, že SaS je jediná strana, ktorá dokáže dostať všetkých opozičných lídrov za jeden stôl, tak ako sa to stalo nedávno.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zmena programu

Mimoparlamentná strana Za ľudí sa dnes mala na brífingu pripojiť k paktu o neútočení, ktorý podpísali ich najbližší partneri koalícia PS/SPOLU a KDH. „Požiadali sme, aby do dohody doplnili bod, o odmietnutí predvolebnej a povolebnej spolupráce so Smerom, SNS a fašistami. Ľudia potrebujú vidieť, že sa vieme dohodnúť, že vieme spolupracovať. Strany tejto dohody sú základom alternatívy k hroziacej vláde Smeru s fašistami a Harabinom,“ napísal ešte ráno na sociálnej sieti.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Neskôr však líder Za ľudí informoval, že stretnutie strán PS/SPOLU, KDH a Za ľudí sa ruší. „Koalícia PS/Spolu strane Za ľudí oznámila mailom, že v priebehu dnešného dňa dohodu doručí kuriér,“ uviedla strana v stanovisku. „Myslím si, že tak dôležitý dokument, ktorý hovorí o vzájomnej spolupráci by sme mali podpísať osobne a preto sme pripravení spoločne nájsť náhradný termín a teším sa na stretnutie,“ dodal Kiska.

Ak Kiska chce, dohodneme sa inak

Koalícia PS/SPOLU potvrdila náhlu zmenu porogramu, bližšie sa však k dôvodom nevyjadrila. „Chceli sme ju teda podpísať na diaľku. Strana Andreja Kisku je naším partnerom a pokiaľ ju chce podpísať radšej neskôr, ale osobne, dohodneme sa s ním na inom termíne. PS/SPOLU nebude verejnosť zaťažovať organizačnými detailami ani si stretnutie dohadovať cez médiá,“ uviedla pre Topky hovorkyňa koalície Silvia Hudačková.

Kiska v októbri avizoval, že okrem pripojenia sa k paktu o neútočení navrhuje doplniť odmietnutie spolupráce so Smerom-SD, SNS, kotlebovcami a Štefanom Harabinom. Dohoda o neútočení, ktorú zatiaľ podpísali PS/Spolu a KDH, obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.